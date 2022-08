Qual è la VPN più duttile disponibile sul mercato?

L’utilizzo delle VPN è molto molto comune tra chi frequenta più o meno assiduamente la rete.

Si tratta di strumenti utili sia in ottica sicurezza che nel contesto della privacy, nonché per aggirare censure e limitazioni territoriali legate al copyright. Una domanda che meno persone si fanno, quando si preparano a sottoscrivere un abbonamento di questo tipo è dove utilizzeranno la VPN.

Sebbene l’adozione di questa soluzione sia in gran parte legata a computer e smartphone, andrebbe fatta grande attenzione a quante alternative offre un provider in tal senso.

Se Windows e macOS sono un must, non sono da meno Android e iOS, tenendo conto dell’utilità delle VPN nell’ambito mobile. Ma qual è il servizio che offre maggiore libertà d’azione in tal senso.

VPN e piattaforme: da Windows a Kodi, da Sony PlayStation a Raspberry Pi

A vincere questo particolare confronto è senza ombra di dubbio PureVPN.

Stiamo parlando di un servizio che, oltre a velocità e standard di sicurezza elevati, offre anche una compatibilità totale per quanto riguarda computer, console e dispositivi elettronici di vario tipo.

Oltre alle piattaforme classiche, già citate, PureVPN offre app o soluzioni specifiche per:

iPad

Linux

Router

Android TV

Amazon FireStick

Microsoft Surface

Kodi

Roku

Boxee box

Now TV Box

Raspberry Pi

PlayStation e Xbox

Il tutto è reso ancora più fruibile dalla possibilità di utilizzare fino a 10 dispositivi in contemporanea con un singolo account. A questi vantaggi si va ad aggiungere la severa politica no log e la crittografia AES a 256 bit. Il tutto per livelli di privacy e sicurezza elevati.

L’infrastruttura, forte di oltre 6.500 server sparsi in tutto il mondo, è una base solida per le connessioni, il che rende PureVPN ideale anche in ottica streaming audiovisivo.

E il prezzo? Grazie all’attuale sconto dell’82% sulla sottoscrizione da 24 mesi, è possibile ottenere tutta la protezione di PureVPN per appena 1,99 euro al mese.

