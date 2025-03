Quale VPN scegliere a marzo? Oggi c'è l'offerta giusta per scegliere la migliore

La VPN da scegliere oggi non può che essere NordVPN: grazie alla promozione in corso, infatti, è ora possibile attivare la VPN con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta in questione mette a disposizione degli utenti una VPN illimitata che garantisce una connessione sicura, grazie alla crittografia, e senza tracciamento, grazie a una politica “zero log”. Con NordVPN, inoltre, è possibile “spostare” l’IP in un altro Paese e, quindi, evitare blocchi geografici online.

Per sfruttare la promo in corso basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

NordVPN: ecco perché sceglierla come VPN

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata (l’uso della rete non prevede limiti per quanto riguarda la banda disponibile e il traffico dati) con la protezione della crittografia e con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento durante l’utilizzo della rete.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, distribuiti in tutto il mondo. In questo modo è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese ed evitare blocchi geografici e censure durante l’utilizzo di Internet.

Per gli utenti che attivano NordVPN, inoltre, c’è la possibilità di proteggere la propria connessione andando a utilizzare la VPN su 10 dispositivi, anche in contemporanea, con un solo account. In questo modo, è possibile utilizzare il servizio su smartphone, tablet, computer e altri dispositivi.

Per accedere alla promozione in corso basta attivare il piano biennale di NordVPN, accessibile qui di sotto. Il costo è di 3,39 euro al mese, con un risparmio del 70% e con la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione.