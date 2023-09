Quale VPN scegliere? Bastano meno di 2 €/mese per sicurezza e velocità

Scegliere una VPN completa e conveniente è ora più facile: l’offerta di Private Internet Access, infatti, consente di sfruttare un servizio in grado di garantire sicurezza e velocità oltre che uno sconto dell’81%, grazie alla promozione in corso. Per effetto dell’offerta in questione, Private Internet Access costa appena 1,99 euro al mese, attivando il piano biennale con 2 mesi gratis extra. L’offerta è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale, accessibile dal link qui di sotto.

Private Internet Access è la VPN da scegliere oggi

Con Private Internet Access è disponibile una VPN davvero completa e conveniente. Il servizio costa poco ma vale tanto, garantendo una connessione sicura e veloce con una spesa molto contenuta.

La VPN, infatti, presenta alcune caratteristiche fondamentali come:

la possibilità di utilizzo da u n numero illimitato di dispositivi

un network di migliaia di server sparsi in 60 Paesi , per garantire la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

un accesso VPN sicuro e senza tracciamento, grazie alla crittografia e a una politica no log rigorosa

Tutti questi elementi combinati rendono Private Internet Access la soluzione giusta per scegliere una VPN completa, veloce e sicura. A garantire un ulteriore vantaggio è la promozione in corso in questo momento.

Con il piano biennale di PIA, infatti, la spesa si riduce a 1,99 euro al mese e ci sono 2 mesi gratis aggiuntivi. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è un bonus aggiuntivo rappresentato da un anno di abbonamento a pCloud, con 500 GB di cloud storage.

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. L’attivazione dell’offerta è rapida e consente di iniziare subito a utilizzare la VPN, per navigare in sicurezza e privacy. Oltre al piano biennale, è possibile puntare anche sul piano semestre e su quello mensile (la spesa mensile sarà comunque più alta).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.