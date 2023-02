Quale VPN scegliere per non sbagliare: oggi bastano 1,61 euro al mese

Scegliere la VPN migliore è molto importante in quanto tale scelta deve tenere in considerazione la sicurezza e la privacy, la velocità del servizio oltre che il costo mensile. Gli elementi da considerare sono numerosi e orientarsi sul mercato non è semplice. Le variabili da tenere in considerazione sono diverse e, per non sbagliare, è importante valutare bene tutti gli aspetti in gioco.

A semplificare la vita agli utenti alle prese con il problema di quale VPN scegliere ci pensa AtlasVPN. Il servizio, da anni punto di riferimento del settore per milioni di utenti, ha lanciato un’offerta da non perdere. Con la nuova promozione in corso, infatti, è possibile ridurre fino ad 1,61 euro al mese il costo per l’accesso alla VPN. Per sfruttare la promozione è necessario puntare sul piano biennale con fatturazione anticipata e 3 mesi gratis. Questa soluzione garantisce uno sconto dell’83% rispetto al piano mensile. Maggiori dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

Perché scegliere AtlasVPN come nuova VPN per l’accesso ad Internet

Puntare sull’offerta di AtlasVPN garantisce notevoli vantaggi agli utenti che desiderano massimizzare la privacy della connessione andando, contemporaneamente, a ridurre al minimo possibile il costo, senza pregiudicare la qualità del servizio. Con AtlasVPN è possibile contare su:

una connessione protetta dalla crittografia AES a 256 bit e da una politica no log che azzera il tracciamento

da una che azzera il tracciamento un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare qualsiasi limite geografico all’accesso ai servizi

sparsi in tutto il mondo per aggirare qualsiasi limite geografico all’accesso ai servizi una connessione VPN senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di accesso alla VPN da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi sistema operativo

AtlasVPN presenta un costo di appena 1,61 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale con fatturazione anticipata. Tale piano include 3 mesi gratis aggiuntivi, per una sottoscrizione complessiva di 27 mesi. Il costo complessivo, circa 43 euro, può essere dilazionato in 3 rate mensili scegliendo di pagare con PayPal. Rispetto al piano mensile si ottiene uno sconto dell’83%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.