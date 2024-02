Quale VPN usare per RaiPlay (e non solo) all'estero? C'è NordVPN in offerta

Per vedere RaiPlay e altre piattaforme di streaming italiane all’estero, aggirando i blocchi geografici, è necessario utilizzare una VPN. Le opzioni sono numerose ma, in questo momento, la migliore VPN da usare all’estero è, senza dubbio, NordVPN.

Ci sono due motivi che fanno preferire questa VPN alle altre: l’infrastruttura ottimizzata per lo streaming e composta da oltre 5.000 server sparsi in tutto il mondo oltre all’offerta in corso che garantisce sconto netto sul prezzo.

Sfruttando la promo attuale, NordVPN è attivabile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese, con possibilità di attivare il piano biennale con garanzia di rimborso entro 30 giorni. C’è anche la versione completa che aggiunge il password manager e 1 TB in cloud. Il costo è di 5,99 euro al mese. Pe ri nuovi clienti ci sono 3 mesi gratis da regalare a un amico.

VPN da usare all’estero per RaiPlay e altro: c’è NordVPN

NordVPN è la VPN ideale da usare all’estero grazie ad alcune caratteristiche ben precise:

il traffico dati è protetto dalla crittografia

c’è una politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento è possibile sfruttare un network di migliaia di server diffuso in modo capillare in tutto il mondo

diffuso in modo capillare in tutto il mondo la connessione, ottimizzata per lo streaming , è senza limiti di banda e di traffico dati

, è senza limiti di banda e di traffico dati la VPN è utilizzabile su 6 dispositivi differenti e su tutte le principali piattaforme software

NordVPN, con l’offerta in corso oggi, ha un costo di 3,99 euro al mese, attivando il piano biennale, oppure 5,99 euro al mese, scegliendo la versione completa, con 1 TB in cloud e con il password manager. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

NordVPN è disponibile anche con abbonamento mensile oppure annuale, sempre con fatturazione anticipata oltre che con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.