75.000 email da Europol per chiedere di fermare gli attacchi DDoS

È scattata la Operation PowerOFF, attraverso cui Europol e le autorità di 21 paesi nel mondo stanno cercando di fermare una rete criminale specializzata in attacchi DDoS. Non si tratta di una gang che si muove in modo isolato e autonomo, ma di un vero e proprio network globale. Ha un’infrastruttura dedicata messa al servizio di chi vuole compromettere l’integrità o la disponibilità di una qualsiasi risorsa online.

Attacchi DDoS: è scattata l’operazione PowerOFF

Sono già stati sequestrati 53 domini, emessi 25 mandati e compiuti 4 arresti. Inoltre, gli agenti hanno inviato 75.000 email agli utenti identificati: si tratta di avvisi che intimano di interrompere immediatamente l’attività. Le informazioni utili per risalire ai contatti sono state trovate all’interno dei database sequestrati.

Si parla di DDoS-for-hire come uno dei trend in crescita nell’ambito della criminalità informatica. È una manifestazione malevola del concetto as-a-Service ormai parecchio diffuso. Permette a chiunque, anche a chi ha scarse competenze tecniche, di eseguire attacchi criminali seguendo tutorial passo passo oppure affidandosi a un esercito di dispositivi pronti a prendere di mira server, siti o servizi online, rendendoli temporaneamente inaccessibili. A volte la motivazione è ideologica, in alcuni casi c’è la volontà di danneggiare un concorrente per creare un danno economico.

L’indagine ha permesso inoltre di rimuovere dai motori di ricerca oltre 100 indirizzi che sponsorizzavano questo tipo di servizio, rendendolo molto facile da raggiungere tramite piattaforme come quella di Google.

È online un sito dedicato che include il filmato qui sotto. Con il suo stile cartoon (personalmente, mi ha richiamato alla mente la campagna Piracy: It’s a Crime) sintetizza bene la dinamica attraverso cui i cybercriminali coinvolgono gli utenti, rendendoli a loro volta responsabili degli attacchi e dunque perseguibili.

Europol ricorda che chiunque prenda parte o utilizzi metodi di questo tipo è passibile di indagini e azioni legali. È meglio non scherzare.