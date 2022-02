Qualità, convenienza e igiene per le cuffie LG Tone Free FP5

Puoi dire addio ai cavi, senza rinunciare alla qualità e alla praticità per ascoltare la tua musica ovunque e durante qualsiasi attività. Se poi a questo si aggiunge l’igiene dei raggi UV ed uno sconto interessante, allora le LG Tone Free FP5 diventano la soluzione migliore: disponibili oggi a soli 88 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth LG Tone Free FP5: caratteristiche tecniche

Si tratta di auricolari in-ear dal design decisamente compatto. Le cuffie sono piccole e leggere con una forma che garantisce la massima stabilità all’orecchio senza sacrificare in alcun modo il confort. Presente la certificazione IPX4 che fornisce la resistenza al sudore, consentendo di utilizzare le cuffie anche durante l’attività sportiva. I comandi sono completamente touch e consentono di gestire praticamente qualsiasi funzione come tracce, volume, assistenti vocali e chiamate. Sono presenti, infatti, tre microfoni integrati con cancellazione del rumore per una voce chiara e cristallina durante le conversazioni. Per la connessione invece sfruttano un modulo con il nuovissimo Bluetooth 5.2 che fornisce una stabilità del segnale migliore ed un’associazione immediata. Dal punto di vista tecnico sono senza dubbio cuffie di altissimo livello che integrano le migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato.

Per quanto riguarda la qualità del suono, questa si affida all’esperienza di Meridian. Gli auricolari possiedono la funzione di cancellazione attiva del rumore per il massimo isolamento. Tuttavia, grazie ai comandi touch è possibile passare a diverse modalità di ascolto in modo da avere la consapevolezza di ciò che ti circonda. Interessanti le modalità Flex Action Bass e 3D Sound Stage: la prima potenzia i bassi, mentre la seconda offre un suono spaziale per la visione di film o serie TV. La batteria integrata offre ben 8 ore di riproduzione continua a cui se ne aggiungono altre 14 grazie alla custodia di ricarica per un totale di ben 22 ore di autonomia. Naturalmente, una delle feature più interessanti relative alla custodia di ricarica, è la presenza delle lampade UV integrate. Queste eliminano fino al 99,9% dei batteri consentendo di avere auricolari perfettamente igienizzati ad ogni utilizzo.

Grazie ad uno sconto del 32%, le LG Tone Free FP5 sono disponibili su Amazon a soli 88,82 euro per un risparmio di oltre 40 euro sul prezzo di listino.