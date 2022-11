Quando serve una VPN e quale scegliere?

Ne avrai sentito parlare e sicuramente ti starai chiedendo a cosa possa servire una VPN. Una Virtual Private Network, in italiano “Rete virtuale privata”, ti permette di creare una connessione di rete privata tra te e internet in modo che tu possa trasmettere dati sulla rete in modo anonimo e sicuro.

Una VPN può essere utile quindi a diversi scopi, partendo da quelli principali che riguardano privacy, anonimato e sicurezza, ma svolgono la loro funzione anche per obiettivi un po’ più accessori, come accedere ai cataloghi stranieri di un servizio in abbonamento oppure utilizzare la tua iscrizione italiana anche all’estero.

Il mercato offre numerose soluzioni di VPN, anche gratuite, ma per ragioni di sicurezza e funzionalità è meglio affidarsi a dei prodotti Premium. NordVPN è tra i migliori e, grazie alle offerte del Black Friday, puoi avere subito tre mesi gratis e uno sconto di oltre 140 euro.

Perché scegliere NordVPN e a cosa ti serve

Optando per questa scelta hai subito una VPN sicura e ad alta velocità che ti permette di accedere ad oltre 5500 server in tutto il mondo, contare su una politica di no-log certificata e su un’assistenza clienti in chat dal vivo a tua disposizione.

Oltre a questo, ricevi avvisi sui siti non sicuri e un’analisi in tempo reale dei file prima di scaricarli per essere sicuro che non contengano virus. In caso contrario, vengono automaticamente eliminati.

Inoltre, hai il blocco di pubblicità pop-up, banner fastidiosi e soprattutto impedisci che i siti web possano monitorare la tua attività online. Tutto questo è valido, con un solo account, per ben 6 dispositivi che siano Windows, macOS, Linux, iOS, Android, browser e set-top box per la TV, con un’app facile da usare e intuitiva.

NordVPN è la scelta ideale se vuoi navigare in totale sicurezza, proteggere i tuoi acquisti online e le operazioni bancarie, usare anche all’estero i servizi che usi in Italia con il tuo abbonamento, come Sky e Netflix e molto altro ancora. Oggi puoi averlo ad un prezzo eccezionale: più di 140 euro di sconto e persino tre mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.