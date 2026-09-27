 Quanto costa Disney Plus oggi? Ecco le promo da 4,99 euro al mese
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Quanto costa Disney Plus oggi? Ecco le promo da 4,99 euro al mese

Ecco tutte le promo per accedere a Disney Plus e a tutto il catalogo di contenuti in questo momento con prezzi a partire da 4,99 euro al mese.
Quanto costa Disney Plus oggi? Ecco le promo da 4,99 euro al mese
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Ecco tutte le promo per accedere a Disney Plus e a tutto il catalogo di contenuti in questo momento con prezzi a partire da 4,99 euro al mese.
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Disney Plus è un punto di riferimento per l’intrattenimento ed è disponibile con diversi piani, a partire da 4,99 euro al mese per 4 mesi. Questo prezzo è legato all’attivazione della promo proposta dalla piattaforma con Carta Giovani Nazionale, accessibile dall’app IO per i cittadini tra 18 e 35 anni.

In alternativa, il servizio è disponibile con un prezzo a partire da 5,99 euro al mese, scegliendo uno dei piani in abbonamento a cui è possibile accedere tramite il sito ufficiale di Disney Plus, qui di sotto.

Accedi qui a Disney+

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I piani per accedere a Disney Plus

Per accedere a tutto il catalogo di Disney Plus ci sono varie opzioni. La prima è la promo accessibile tramite Carta Giovani Nazionale che prevede un p L’attivazione può avvenire tramite l’app IO per tutti i cittadini che hanno richiesto la carta, valida fino ai 35 anni. rezzo scontato a 4,99 euro al mese per i primi 4 mesi.

In alternativa, è possibile scegliere tra uno di questi piani:

Standard con pubblicità

  • 6,99 euro al mese
  • 5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese

Standard senza pubblicità

  • 10,99 euro al mese
  • 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese
  • 109,90 euro per un anno

Premium

  • 15,99 euro al mese
  • 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese
  • 159,90 euro per un anno

Il piano Standard con pubblicità e il piano Standard senza pubblicità garantiscono l’accesso ai contenuti con risoluzione Full HD e con possibilità di utilizzare fino a 2 dispositivi in contemporanea per account.

Per quanto riguarda il piano Premium, invece, c’è la possibilità di accedere da 4 dispositivi in contemporanea, con risoluzione 4K.

Per sfruttare le offerte in corso basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata da attivare. L’accesso ai contenuti è immediato, subito dopo il completamento dell’attivazione del piano.

Accedi qui a Disney+

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Pubblicato il 27 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
27 set 2026
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