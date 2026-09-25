Su RaiPlay arriva Scuola e Learning

Ad alcuni giorni dall’annuncio dell’addio a Rai Scuola come canale disponibile su Digitale Terrestre, TivùSat e Sky, l’emittente di Stato ha inaugurato una nuova sezione su RaiPlay: Scuola e Learnig. Qui si trovano oltre 400 contenuti dedicati alla divulgazione e pensati per una platea ampia e trasversale tra cui “studenti, insegnanti, famiglie, ma anche tutti coloro che desiderano approfondire, informarsi, conoscere”.

Oggi è già disponibile online, tramite sito internet o applicazione multi-device. Selezionando il menù a sinistra, si trova all’interno della sezione catalogo, verso la fine. “Oltre 400 titoli costantemente aggiornati, circa 30 materie trattate, più di 100 collezioni tematiche, 250 fasce di approfondimento e 10.000 video tra programmi, doc, serie, reportage, sempre disponibili“, si legge nel comunicato stampa.

Nonostante il focus dei contenuti sia destinato a chi frequenta le Scuole Secondarie di I e II grado, è possibile anche accedere a programmi, live-action, documentari per la Scuola Primaria. Infatti, in RaiPlay Scuola e Learning sono disponibili “Hello Kids!”, per l’apprendimento dell’inglese, e contenuti edutainment adatti alla Scuola dell’infanzia. Non mancano nemmeno le storiche e tradizionali rubriche dedicate al mondo della scuola, come Professione Futuro e Laboratorio Scuola.

Le fasce tematiche e le playlist video di RaiPlay Scuola e Learning

RaiPlay Scuola e Learning si articola in fasce tematiche e playlist video, veri e propri contenitori di programmi, documentari, speciali, prodotti original e in esclusiva. Come indicato dall’azienda, all’interno troviamo materiale scolastico di Letteratura, Storia, Scienze, Tecnologia, Arte, Educazione Civica. A rappresentare la poliedricità dell’offerta scolastica e la versatilità del ricchissimo catalogo della piattaforma si spazia anche da Astrofisica ed Astronomia a Cinema e Fotografia.

Questa sezione include anche “diverse centinaia le collezioni realizzate per i diversi target – tra cui Un tesoro di Libri, Genetica, Lezioni di Scrittura – che si propongono come strumenti per approfondire gli argomenti trattati in aula“.

Inoltre, sono disponibili centinaia di “programmi educational, divulgativi e di edutainment dell’immenso catalogo Rai – come Casa Sapiens, Maestri, Newton, Scienziate, Intelligenze, Clorofilla giusto per citarne alcuni – sempre fruibili online, permettono di guardare alla complessità del mondo contemporaneo e di affrontare temi cari all’educazione scolastica sotto nuovi punti di vista“.