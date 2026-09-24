Ora è possibile abbonarsi a Disney+ con la Carta Giovani Nazionale ad un prezzo scontato

Disney+ ha annunciato l’adesione alla Carta Giovani Nazionale, progetto governativo che offre alle nuove generazioni un accesso agevolato a cultura e intrattenimento. L’accordo consente a tutti i giovani tra i 18 e 35 anni di abbonarsi al servizio streaming statunitense a 4,99 euro al mese per i primi quattro mesi.

Per beneficiare del prezzo scontato, sarà sufficiente utilizzare la propria Carta Giovani Nazionale, disponibile tramite l’app IO in formato digitale. Al termine poi dei primi quattro mesi, i prezzi torneranno ad essere quelli di listino: il piano più economico, Standard con pubblicità, ha un costo pari a 6,99 euro al mese senza vincoli.

Numerose anche le novità che interessano il catalogo di Disney+ in questo periodo, su tutte il sequel de Il Diavolo veste Prada e The Mandalorian and Grogu, la serie televisiva spin-off di The Mandalorian. Tra i titoli in uscita segnaliamo la serie Marvel VisionQuest, la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, nonché Toy Story 5 (immagine di copertina).

A fine settembre, il titolo più visto dagli abbonati è King Marracash, il primo docufilm dedicato a quello che viene considerato da addetti ai lavori e non come il numero uno del rap italiano. Il successo della trasposizione in streaming conferma dunque l’ottimo riscontro registrato nella primavera di quest’anno in sala.

Ad ogni modo, il catalogo della piattaforma offre una miriade di contenuti tra cui scegliere, così da accontentare i gusti di tutti: dai grandi classici Disney ai documentari di National Geographic, dai contenuti di Hulu ed ESPN ai titoli di Star Wars, Marvel e Pixar, con nuove uscite in programma ogni mese.

Scegliendo il piano Standard con pubblicità si ha accesso all’intero catalogo con una qualità video Full HD (1080p), due riproduzioni in contemporanea e gli spot pubblicitari durante la visione dei propri contenuti preferiti, a fronte di un prezzo di 4,99 euro al mese per quattro mesi con la Carta Giovani Nazionale.

https://www.youtube.com/watch?v=aXukzPfBEOg&pp=ygULdG95IHN0b3J5IDU%3D