 Disney+ prepara un nuovo aumento di prezzo
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Disney+ prepara un nuovo aumento di prezzo

Sarà il quarto aumento in quattro anni per Disney+: negli Stati Uniti il piano senza pubblicità potrebbe arrivare a 21,49 dollari al mese.
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Sarà il quarto aumento in quattro anni per Disney+: negli Stati Uniti il piano senza pubblicità potrebbe arrivare a 21,49 dollari al mese.
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Prepariamoci a un altro aumento di prezzo per l’abbonamento a Disney+. Sarà il quarto in quattro anni, non appena verrà confermato in via ufficiale. La prima testata a riportare l’indiscrezione è stata Bloomberg, seguita da The Hollywood Reporter e altre, ora non rimane che attendere un comunicato. I rincari riguarderanno in un primo momento solo gli Stati Uniti e anche la piattaforma Hulu.

Attiva ora Disney+ e risparmia

Nuovo aumento di prezzo in arrivo per Disney+

L’ultimo ritocco verso l’alto risale all’autunno 2025. A breve, oltreoceano la formula con pubblicità salirà a 12,49 dollari al mese (+4%), mentre quella senza interruzioni a 21,49 dollari (+13%). Diventerà ancora più conveniente attivare il bundle che unisce le due piattaforme. La tempistica non sembra casuale, così come non lo è stata in passato: ci troviamo sempre nel periodo che anticipa le festività, con le giornate che si accorciano e le persone più propense a trascorrere le loro serate in compagnia dei contenuti in streaming.

Quando arriverà l’annuncio ufficiale, sarà accompagnato dalla dichiarazione di rito: gli aumenti di Disney+ e Hulu saranno giustificati dall’esigenza di continuare a garantire la qualità dei contenuti in arrivo sui due servizi. È un mantra che i big del settore ripetono ogni volta che devono dare una brutta notizia. Attendiamo chiarimenti anche per quanto riguarda l’Italia.

Attiva ora Disney+ e risparmia

Aumento in vista? Chi ha intenzione di abbonarsi alla piattaforma, magari in vista delle serate da trascorrere in famiglia durante le festività,  può pensare di giocare d’anticipo e di risparmiare scegliendo di attivare ora la sottoscrizione. Per quanto riguarda l’Italia, la spesa rimane al momento 5,99 euro al mese per la formula più economica supportata dalla pubblicità, 10,99 euro al mese (-18% per i primi sei mesi) per il piano Standard e 15,99 euro al mese (-25% per i primi sei mesi) per quello Premium.

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Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 24 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
24 set 2026
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