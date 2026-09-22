Trump TV è online: streaming 24/7 con il presidente

Ora, anche l’uomo più potente al mondo ha il suo canale televisivo. Più o meno. Ha fatto il suo esordio ufficiale Trump TV, che poi sarebbe uno streaming attivo 24/7 su YouTube. Questa la descrizione fornita, seguita dal player per guardarla. Nel momento in cui scrivo questo articolo ci sono circa 1.200 spettatori collegati per rivedere il discorso all’accademia dell’esercito.

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È online la Trump TV, in streaming su YouTube

Al di là del flusso ininterrotto dedicato al tycoon, c’è una chicca che vale la pena segnalare. Lo stesso canale YouTube della Casa Bianca ha pubblicato un video di presentazione con la colonna sonora di Video Killed the Radio Star (The Buggles) e le immagini tratte da alcune serie e film di successo come Breaking Bad, Desperate housewives, Seinfeld, I Griffin, Il cavaliere oscuro, SpongeBob, I Simpson, Mamma ho riperso l’aereo (Trump ha fatto una comparsa nella pellicola) e altri ancora.

Subito dopo l’esclusione di alcune testate

Nelle stesse ore, il sito istituzionale dell’amministrazione ha pubblicato un comunicato dal titolo piuttosto esplicativo: L’accesso alla Casa Bianca è un privilegio, non un diritto . È quello che spiega la decisione di escludere CNN, MS NOW e Politico dall’elenco degli organi di stampa autorizzati ad accedervi insieme agli altri giornalisti. Tutte hanno già intentato una causa legale. Oltreoceano se ne è discusso molto nei giorni scorsi. L’accusa rivolta loro è quella di aver pubblicato falsità per anni , trattandosi di testate che sono benevole nei confronti della sinistra radicale . Si conclude così.