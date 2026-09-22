 Trump TV è online: streaming 24/7 con il Presidente
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Trump TV è online: streaming 24/7 con il presidente

Al debutto Trump TV, il nuovo canale YouTube della Casa Bianca che trasmette 24 ore su 24 in streaming video e discorsi di Donald.
Trump TV è online: streaming 24/7 con il presidente
Entertainment TV Film e Serie TV
Al debutto Trump TV, il nuovo canale YouTube della Casa Bianca che trasmette 24 ore su 24 in streaming video e discorsi di Donald.
The White House, Flickr
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Ora, anche l’uomo più potente al mondo ha il suo canale televisivo. Più o meno. Ha fatto il suo esordio ufficiale Trump TV, che poi sarebbe uno streaming attivo 24/7 su YouTube. Questa la descrizione fornita, seguita dal player per guardarla. Nel momento in cui scrivo questo articolo ci sono circa 1.200 spettatori collegati per rivedere il discorso all’accademia dell’esercito.

Guarda i momenti salienti dell’amministrazione Trump, tutti raccolti in un unico posto. I migliori video, gli interventi più importanti e i momenti da non perdere, in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale. Resta informato e sempre aggiornato!

È online la Trump TV, in streaming su YouTube

Al di là del flusso ininterrotto dedicato al tycoon, c’è una chicca che vale la pena segnalare. Lo stesso canale YouTube della Casa Bianca ha pubblicato un video di presentazione con la colonna sonora di Video Killed the Radio Star (The Buggles) e le immagini tratte da alcune serie e film di successo come Breaking Bad, Desperate housewives, Seinfeld, I Griffin, Il cavaliere oscuro, SpongeBob, I Simpson, Mamma ho riperso l’aereo (Trump ha fatto una comparsa nella pellicola) e altri ancora.

Subito dopo l’esclusione di alcune testate

Nelle stesse ore, il sito istituzionale dell’amministrazione ha pubblicato un comunicato dal titolo piuttosto esplicativo: L’accesso alla Casa Bianca è un privilegio, non un diritto. È quello che spiega la decisione di escludere CNN, MS NOW e Politico dall’elenco degli organi di stampa autorizzati ad accedervi insieme agli altri giornalisti. Tutte hanno già intentato una causa legale. Oltreoceano se ne è discusso molto nei giorni scorsi. L’accusa rivolta loro è quella di aver pubblicato falsità per anni, trattandosi di testate che sono benevole nei confronti della sinistra radicale. Si conclude così.

Nessun presidente è tenuto a ospitare un’iniziativa ostile all’interno della struttura. L’accesso è sempre stato un privilegio e il presidente Trump sta applicando questa regola.

Fonte: The White House

Pubblicato il 22 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Disney+, le 3 novità più attese dell'autunno 2026

Disney+, le 3 novità più attese dell'autunno 2026
Brothers, la serie con Matthew McConaughey dal 23 settembre su Apple TV

Brothers, la serie con Matthew McConaughey dal 23 settembre su Apple TV
FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay

FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay
No Big Deal: l'AI ci ucciderà tutti... di noia

No Big Deal: l'AI ci ucciderà tutti... di noia
Disney+, le 3 novità più attese dell'autunno 2026

Disney+, le 3 novità più attese dell'autunno 2026
Brothers, la serie con Matthew McConaughey dal 23 settembre su Apple TV

Brothers, la serie con Matthew McConaughey dal 23 settembre su Apple TV
FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay

FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay
No Big Deal: l'AI ci ucciderà tutti... di noia

No Big Deal: l'AI ci ucciderà tutti... di noia
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
22 set 2026
Link copiato negli appunti