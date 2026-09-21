Disney+, le 3 novità più attese dell'autunno 2026

Si preannuncia un autunno caldo in casa Disney+, considerando le nuove uscite tra ottobre, novembre e dicembre. Ad aprire le danze il 14 ottobre sarà VisionQuest, il secondo spin-off della serie televisiva WandaVision, che chiuderà il cerchio alla Fase 6 del Marvel Cinematic Universe. Il protagonista sarà Visione, l’androide creato da Ultron.

A novembre invece farà il suo debutto la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Il semidio più famoso tra il pubblico di Disney+ è atteso dalla sua prova più difficile, quella di liberare una dea incatenata per scongiurare la caduta dell’Olimpo e spezzare la maledizione dei Titani. La data di uscita dei nuovi episodi è fissata per il 20 novembre.

L’8 dicembre, invece, sarà il turno della sesta stagione di Only Murders in the Building, la serie con protagonista l’improbabile trio composto da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Nel nuovo capitolo della serie televisiva i tre saranno di scena in quel di Londra, sulle tracce dell’assassino di Cina Canning, la podcaster che fino a questo momento ha ispirato le loro avventure in quel di New York. Diverse le guest star attese, tra cui Meryl Streep, Tina Fey, Olivia Colman e Nicola Coughlan.

Per quanto riguarda la promozione in corso sui piani della durata di sei mesi, i prezzi partono come accennato prima da 5,99 euro al mese, con sconti fino al 25%. Al termine dei primi sei mesi il prezzo sarà quello in vigore al momento del pagamento (a partire da 6,99 euro al mese).

Di seguito un riepilogo completo:

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per sei mesi , poi 6,99 euro al mese (due riproduzioni in contemporanea, qualità video fino a 1080p Full HD)

, poi 6,99 euro al mese (due riproduzioni in contemporanea, qualità video fino a 1080p Full HD) Standard: 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese (assenza di pubblicità, opzione Download)

Premium: 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese (quattro riproduzione in contemporanea, 4K UHD, supporto a Dolby Atmos)

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