 Brothers, la serie con Matthew McConaughey dal 23 settembre su Apple TV
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Brothers, la serie con Matthew McConaughey dal 23 settembre su Apple TV

La serie comedy ideata da Lee Eisenberg vede gli attori McConaughey e Harrelson interpretare una versione romanzata di se stessi.
Brothers, la serie con Matthew McConaughey dal 23 settembre su Apple TV
Entertainment TV Film e Serie TV
La serie comedy ideata da Lee Eisenberg vede gli attori McConaughey e Harrelson interpretare una versione romanzata di se stessi.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Mercoledì su Apple TV debutterà la serie televisiva Brothers, ideata da Lee Eisenberg e che ha per protagonisti gli attori Matthew McConaughey e Woody Harrelson. La nuova serie segue le vicende di McConaughery e Harrelson, che interpretano due versioni romanzate di sé stessi. Alla base della storia c’è una sorta di leggenda che insegue i due attori anche nella realtà: sono realmente fratelli?

Apple TV è il servizio streaming video di Apple, disponibile per tutti i nuovi clienti gratis per i primi sette giorni. Al termine della prova gratuita il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si disdica prima.

Pagina prova gratuita Apple TV

La trama comincia con l’annullamento del matrimonio della figlia di Woody. Subito dopo Harrelson decide di partire con la sua famiglia ad Austin, presso il ranch del suo amico Matthew. Una volta arrivato in Texas, Woody viene sconvolto da un incredibile segreto: secondo la madre di Matthew, Ma Mac (Holland Taylor), i due migliori amici altro non sono che fratelli. La rivelazione di Ma Mac porta Harrelson a indagare a fondo sulla vicenda, mentre McConaughey si ritrova ad affrontare un fatto altrettanto sorprendente, vale a dire la potenziale candidatura a Governatore del Texas.

Oltre a Matthew McConaughey, Woody Harrelson e Holland Taylor, il cast di Brothers è composto da Oona Yaffe, Highdee Kuan, Noah Carganilla, Ella Grace Helton, Nolan Almeida, Brittany Ishibashi e Natalie Martinez.

Il volto di McConaughey non è comunque ai clienti di Apple TV. Molti infatti se lo ricorderanno per essere stato il protagonista di The Lost Bus, film del 2025 diretto da Paul Greengrass e tratto dal libro Paradise di Lizzie Johnson. La pellicola racconta la vera storia di un autista di autobus – Kevin McKay – che con la sua azione ha salvato 22 bambini più un gruppo di insegnanti durante gli incendi di Camp Fire, in California, nel novembre 2018.

Pagina prova gratuita Apple TV

https://youtu.be/fIKFnzIcfcA?si=A4_9syhyG8uR7O3A

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay

FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay
No Big Deal: l'AI ci ucciderà tutti... di noia

No Big Deal: l'AI ci ucciderà tutti... di noia
Disney+ consente di risparmiare fino al 25% sui piani di sei mesi

Disney+ consente di risparmiare fino al 25% sui piani di sei mesi
Qualità delle serie originali e zero pubblicità: l'offerta di Apple TV per i nuovi utenti

Qualità delle serie originali e zero pubblicità: l'offerta di Apple TV per i nuovi utenti
FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay

FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay
No Big Deal: l'AI ci ucciderà tutti... di noia

No Big Deal: l'AI ci ucciderà tutti... di noia
Disney+ consente di risparmiare fino al 25% sui piani di sei mesi

Disney+ consente di risparmiare fino al 25% sui piani di sei mesi
Qualità delle serie originali e zero pubblicità: l'offerta di Apple TV per i nuovi utenti

Qualità delle serie originali e zero pubblicità: l'offerta di Apple TV per i nuovi utenti
Federico Pisanu
Pubblicato il
18 set 2026
Link copiato negli appunti