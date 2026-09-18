Brothers, la serie con Matthew McConaughey dal 23 settembre su Apple TV

Mercoledì su Apple TV debutterà la serie televisiva Brothers, ideata da Lee Eisenberg e che ha per protagonisti gli attori Matthew McConaughey e Woody Harrelson. La nuova serie segue le vicende di McConaughery e Harrelson, che interpretano due versioni romanzate di sé stessi. Alla base della storia c’è una sorta di leggenda che insegue i due attori anche nella realtà: sono realmente fratelli?

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La trama comincia con l’annullamento del matrimonio della figlia di Woody. Subito dopo Harrelson decide di partire con la sua famiglia ad Austin, presso il ranch del suo amico Matthew. Una volta arrivato in Texas, Woody viene sconvolto da un incredibile segreto: secondo la madre di Matthew, Ma Mac (Holland Taylor), i due migliori amici altro non sono che fratelli. La rivelazione di Ma Mac porta Harrelson a indagare a fondo sulla vicenda, mentre McConaughey si ritrova ad affrontare un fatto altrettanto sorprendente, vale a dire la potenziale candidatura a Governatore del Texas.

Oltre a Matthew McConaughey, Woody Harrelson e Holland Taylor, il cast di Brothers è composto da Oona Yaffe, Highdee Kuan, Noah Carganilla, Ella Grace Helton, Nolan Almeida, Brittany Ishibashi e Natalie Martinez.

Il volto di McConaughey non è comunque ai clienti di Apple TV. Molti infatti se lo ricorderanno per essere stato il protagonista di The Lost Bus, film del 2025 diretto da Paul Greengrass e tratto dal libro Paradise di Lizzie Johnson. La pellicola racconta la vera storia di un autista di autobus – Kevin McKay – che con la sua azione ha salvato 22 bambini più un gruppo di insegnanti durante gli incendi di Camp Fire, in California, nel novembre 2018.

https://youtu.be/fIKFnzIcfcA?si=A4_9syhyG8uR7O3A