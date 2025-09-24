Disney+ sempre più caro: nuovo aumento in arrivo

Altro giro di rincari confermato per Disney+. Il nuovo aumento è stato annunciato in via ufficiale per gli Stati Uniti, ma come spesso (anzi sempre) accade in questi casi, è una questione di tempo e arriverà anche in Europa. Si tratta del quarto anno consecutivo in cui si registra un ritocco delle tariffe verso l’alto, ormai una costante.

L’abbonamento a Disney+ ancora più caro

A partire dal 21 ottobre, tutti i piani di abbonamento costeranno di più oltreoceano. Quello più economico, sostenuto dalle interruzioni pubblicitarie, passerà a 11,99 dollari al mese (+2 dollari). L’opzione Premium invece salirà a 18,99 dollari al mese (+3 dollari), con la sottoscrizione annuale portata a 189,99 dollari (+30 dollari). Sono previsti rialzi anche per i bundle che includono l’accesso ai servizi ESPN+ e Hulu.

L’obiettivo è lo stesso di sempre: monetizzare il più possibile il desiderio di accedere ai contenuti del catalogo in streaming, agganciando gli spettatori, fidelizzandoli e aumentando poi man mano le tariffe. Una dinamica che abbiamo visto attuare anche dai principali concorrenti del settore, Netflix in primis. Un altro fronte su cui questi player sono attivi è quello relativo alla lotta alla condivisione delle password, metodo adottato dall’utenza per dividere le spese, spesso tra familiari o amici.

Walt Disney Co., la parent company che controlla la piattaforma, negli ultimi giorni è stata al centro di un’accesa discussione, soprattutto negli USA. Il motivo scatenante è la cancellazione negli Stati Uniti lo show Jimmy Kimmel Live! trasmesso da ABC, su pressione dell’amministrazione Trump. Il motivo? Un monologo sull’uccisione di Charlie Kirk. Ora il programma è stato reintrodotto nel palinsesto.

La promo in Italia è ancora attiva

Promemoria: in Italia è corso una promozione che consente di attivare l’abbonamento Standard con pubblicità al prezzo mensile di 2,99 euro, invece di 5,99 euro, per tre mesi. Rimarrà disponibile solo per pochi giorni, fino al 27 settembre.