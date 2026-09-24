LOL Halloween arriva su Prime Video: cast, trailer e data

Le voci di Marco Santin e Giorgio Gherarducci presentano quella che è definita l’edizione più terrificante di sempre di LOL . Da oggi sappiamo che tra un mese esatto arriverà LOL Halloween in streaming su Prime Video. È uno speciale in formato ridotto, con sei concorrenti che per quattro ore cercheranno di farsi ridere a vicenda. La formula è quella di sempre, che abbiamo già visto negli episodi delle sei stagioni tramesse in passato.

Tutto quello che sappiamo su LOL Halloween

Alla conduzione c’è la Gialappa’s Band (ormai in pianta stabile orfana del signor Carlo), affiancata da Lillo che, come al solito, farà irruzione di tanto in tanto. E vista l’occasione c’è una regola in più: non ci si può nemmeno spaventare troppo. Amazon ha già pubblicato il primo trailer, eccolo.

È in arrivo un’edizione da brrrrividi. Ma attenzione: quest’anno non basta trattenere le risate. Anche la paura può giocare brutti scherzi. Chi riuscirà a sopravvivere alla notte più spaventosa di sempre?

Ecco il cast al completo. Tutti i concorrenti hanno già passato alle passate edizioni del programma.

Maccio Capatonda;

Herbert Ballerina;

Lucia Ocone;

Katia Follesa;

Brenda Lodigiani;

Andrea Pisani.

Lo speciale LOL Halloween arriverà in esclusiva streaming su Prime Video il 23 ottobre. Nell’attesa, chi non lo ha ancora fatto, può guardare la seconda stagione di Roast in Peace che sta facendo parecchio discutere sui social. Una volta disponibile, per vederlo sarà sufficiente l’abbonamento Prime (attiva la prova gratis se non lo hai ancora fatto), lo stesso che dà accesso a spedizioni a costo zero sull’e-commerce e all’evento Festa delle Offerte Prime che andrà in scena il 6 e 7 ottobre con migliaia di sconti e promozioni per gli articoli di ogni categoria.