La Collector's Box di GTA 6 è il nuovo sogno proibito dei bagarini

L’attesa per GTA 6 è tale che Rockstar Games può permettersi di lanciare una Collector’s Box senza il gioco incluso. Appena annunciata, si chiama The Goodtime State: Vice City Collection ed è già in vendita al prezzo di 399,99 euro. Insomma, un feticcio non adatto a tutte le tasche. Non è difficile immaginare cosa accade appena viene ufficializzato un oggetto da collezione di questo tipo: finisce nel mirino dei bagarini, è una legge non scritta.

GTA 6 ha una Collector’s Box da 399,99 euro

È una scatola da circa 48x34x32 centimetri che contiene tutto il necessario per rilassarsi in libertà, ispirata a Macca l’Alligatore, la serie TV che spopola in Leonida . Quest’ultimo è un indizio in più su ciò che vedremo giocando a Grand Theft Auto VI, dal 19 novembre.

Di seguito l’elenco completo con tutti i contenuti presenti. Come già scritto in apertura, il gioco non c’è, nemmeno sotto forma di codice per procedere al download digitale. Va acquistato separatamente.

Statuetta di Macca l’Alligatore;

occhiali da sole Oakley Frogskins;

borsa a tracolla delle Leonida Keys;

cappellino snapback New Era 9FORTY;

specchietto magnetico di Macca l’Alligatore;

bicchierino di Chunkee il Lamantino;

cucchiaio da barista da collezione di Vice City;

lametta portachiavi di Vice City;

set di spille smaltate delle Leonida Keys in una custodia di metallo;

adesivi delle Leonida Keys con astuccio;

poster ricordo double-face con cartina della Leonida.

La Collector’s Box di GTA 6 è già in preordine sullo store ufficiale di Rockstar Games. Provando a simulare l’acquisto, vengono aggiunti 23 euro circa per la spedizione tramite corriere. E, inevitabilmente, è già finita su eBay a prezzi folli.

A proposito del gioco, meno di due mesi dal lancio rimane ancora un nodo da sciogliere, quello relativo al framerate. Rockstar Games non ha mai confermato (né smentito) se girerà a 60 fps su PS5 Pro. È invece del tutto probabile che su PS5 e Xbox Series X/S lo vedremo a 30 fps.