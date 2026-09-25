 La Collector's Box di GTA 6 è il nuovo sogno proibito dei bagarini
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La Collector's Box di GTA 6 è il nuovo sogno proibito dei bagarini

Rockstar Games ha confermato la Collector's Box di GTA 6, un'edizione speciale davvero ricca di contenuti: manca solo il disco del gioco.
La Collector's Box di GTA 6 è il nuovo sogno proibito dei bagarini
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Rockstar Games ha confermato la Collector's Box di GTA 6, un'edizione speciale davvero ricca di contenuti: manca solo il disco del gioco.
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L’attesa per GTA 6 è tale che Rockstar Games può permettersi di lanciare una Collector’s Box senza il gioco incluso. Appena annunciata, si chiama The Goodtime State: Vice City Collection ed è già in vendita al prezzo di 399,99 euro. Insomma, un feticcio non adatto a tutte le tasche. Non è difficile immaginare cosa accade appena viene ufficializzato un oggetto da collezione di questo tipo: finisce nel mirino dei bagarini, è una legge non scritta.

GTA 6 ha una Collector’s Box da 399,99 euro

È una scatola da circa 48x34x32 centimetri che contiene tutto il necessario per rilassarsi in libertà, ispirata a Macca l’Alligatore, la serie TV che spopola in Leonida. Quest’ultimo è un indizio in più su ciò che vedremo giocando a Grand Theft Auto VI, dal 19 novembre.

La Collector's Box di GTA 6

Di seguito l’elenco completo con tutti i contenuti presenti. Come già scritto in apertura, il gioco non c’è, nemmeno sotto forma di codice per procedere al download digitale. Va acquistato separatamente.

  • Statuetta di Macca l’Alligatore;
  • occhiali da sole Oakley Frogskins;
  • borsa a tracolla delle Leonida Keys;
  • cappellino snapback New Era  9FORTY;
  • specchietto magnetico di Macca l’Alligatore;
  • bicchierino di Chunkee il Lamantino;
  • cucchiaio da barista da collezione di Vice City;
  • lametta portachiavi di Vice City;
  • set di spille smaltate delle Leonida Keys in una custodia di metallo;
  • adesivi delle Leonida Keys con astuccio;
  • poster ricordo double-face con cartina della Leonida.

La statuetta di Macca l'Alligatore

La Collector’s Box di GTA 6 è già in preordine sullo store ufficiale di Rockstar Games. Provando a simulare l’acquisto, vengono aggiunti 23 euro circa per la spedizione tramite corriere. E, inevitabilmente, è già finita su eBay a prezzi folli.

Inevitabilmente, la Collector's Box di GTA 6 è già finita su eBay a prezzi folli

A proposito del gioco,  meno di due mesi dal lancio rimane ancora un nodo da sciogliere, quello relativo al framerate. Rockstar Games non ha mai confermato (né smentito) se girerà a 60 fps su PS5 Pro. È invece del tutto probabile che su PS5 e Xbox Series X/S lo vedremo a 30 fps.

Fonte: Rockstar Games

Pubblicato il 25 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
25 set 2026
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