 Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi: è l'alternativa giusta a Spotify
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Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi: è l'alternativa giusta a Spotify

Amazon Music Unlimited è disponibile in promo con 4 mesi di utilizzo gratuito: ecco come accedere all'offerta che terminerà il 9 ottobre.
Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi: è l'alternativa giusta a Spotify
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Amazon Music Unlimited è disponibile in promo con 4 mesi di utilizzo gratuito: ecco come accedere all'offerta che terminerà il 9 ottobre.
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Amazon Music Unlimited torna in promo. Per tutti i nuovi utenti, infatti, è ora possibile ottenere 4 mesi gratis di abbonamento (a condizione di avere Amazon Prime attivo sul proprio account Amazon) oppure 3 mesi gratis. Al termine del periodo promozionale, il servizio continuerà a essere accessibile con un prezzo di 12,99 euro al mese, ma senza alcun obbligo di rinnovo.

Per richiedere la promo c’è tempo fino al 9 ottobre. L’attivazione può avvenire dallapagina dedicata alla promo su Amazon. Nel caso in cui la promo non dovesse apparire, vi basterà aprire la pagina linkata di seguito con la modalità incognito del browser web.

Accedi qui all’offerta di Amazon

Perché scegliere oggi Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited è possibile accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani da ascoltare in streaming, senza pubblicità, on demand e con skip illimitati.

In aggiunta, la piattaforma include anche tantissimi podcast, da ascoltare sempre senza pubblicità di alcun tipo, oltre a un audiolibro gratis ogni mese.

Da segnalare, inoltre, che gli utenti Amazon Music Unlimited hanno la possibilità di provare l’audio in 3D e l’audio in HD, senza alcun costo aggiuntivo, per un’esperienza d’ascolto al top.

La promozione in corso rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. Il servizio è ora disponibile con 4 mesi di abbonamento gratuito (oppure 3 mesi se il proprio account non ha Amazon Prime). Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 12,99 euro al mese, ma senza alcun vincolo di rinnovo per l’utente.

Per accedere subito all’offerta e sfruttare la promo che offre un accesso illimitato a tutto il catalogo della piattaforma è sufficiente seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura di attivazione online. C’è tempo fino al prossimo 9 ottobre per poter accedere all’offerta.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
24 set 2026
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