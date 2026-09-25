 Con NOW tutto lo sport, il cinema e la TV di Sky in offerta a 27,99€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con NOW tutto lo sport, il cinema e la TV di Sky in offerta a 27,99€

Il servizio streaming include tutta la programmazione live e on demand della pay-TV più famosa nel nostro Paese.
Con NOW tutto lo sport, il cinema e la TV di Sky in offerta a 27,99€
Entertainment TV Film e Serie TV
Il servizio streaming include tutta la programmazione live e on demand della pay-TV più famosa nel nostro Paese.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

NOW è il servizio streaming che ospita l’intera programmazione live e on demand di Sky grazie al pass Sport + Cinema & Entertainment, ora in offerta a 27,99 euro al mese per 12 mesi invece di 41,99 euro. L’abbonamento ha un vincolo di 1 anno, dopo il quale si rinnova al prezzo di listino ma con la possibilità di disdire prima che scatti il rinnovo automatico.

Pagina offerta NOW

Tutto il grande sport di Sky, le serie TV internazionali, le produzioni Sky Original e gli show televisivi, in aggiunta a più di 1.000 film on demand: è quanto offre il pass più completo di NOW.

Per gli appassionati di sport, Sky offre la programmazione più completa. Da una parte offre 185 partite su 203 di Champions League in esclusiva, tutti i match di Europa League e Conference League, 3 partite a turno di Serie A in co-esclusiva, nonché la Nations League, le qualificazioni agli Europei ed Euro 2028, dall’altra la Premier League, la Bundesliga e la Serie C Sky Wifi. Dall’altra garantisce la visione di Formula 1, MotoGP, tutti i tornei ATP e WTA più Wimbledon e lo US Open, la Serie A di basket, l’EuroLeague, la BKT EuroCup e l’NBA.

Incluso nel pass completo di NOW anche l’intrattenimento di Sky, con programmi quali X Factor, 4 Hotel e Money Road, e le serie tv Sky Original (tra cui l’attesissima Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883). A chiudere un elenco notevole di film on demand, tra cui Hamnet, Il Mago del Cremlino, Notte prima degli esami 3.0, e tanti altri.

Pagina offerta NOW

https://www.youtube.com/watch?v=29pbFT15OWI&pp=ygUObmF0aW9ucyBsZWFndWU%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ora è possibile abbonarsi a Disney+ con la Carta Giovani Nazionale ad un prezzo scontato

Ora è possibile abbonarsi a Disney+ con la Carta Giovani Nazionale ad un prezzo scontato
LOL Halloween arriva su Prime Video: cast, trailer e data

LOL Halloween arriva su Prime Video: cast, trailer e data
Disney+ prepara un nuovo aumento di prezzo

Disney+ prepara un nuovo aumento di prezzo
Trump TV è online: streaming 24/7 con il presidente

Trump TV è online: streaming 24/7 con il presidente
Ora è possibile abbonarsi a Disney+ con la Carta Giovani Nazionale ad un prezzo scontato

Ora è possibile abbonarsi a Disney+ con la Carta Giovani Nazionale ad un prezzo scontato
LOL Halloween arriva su Prime Video: cast, trailer e data

LOL Halloween arriva su Prime Video: cast, trailer e data
Disney+ prepara un nuovo aumento di prezzo

Disney+ prepara un nuovo aumento di prezzo
Trump TV è online: streaming 24/7 con il presidente

Trump TV è online: streaming 24/7 con il presidente
Federico Pisanu
Pubblicato il
25 set 2026
Link copiato negli appunti