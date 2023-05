Quanto costa Midjourney? Non c'è più il piano gratuito

Midjourney è senza ombra di dubbio una delle IA generative più famose al mondo, rivaleggiata soltanto da Stable Diffusion, alternativa open source accessibile sempre a costo zero. Anche Midjourney è in realtà nato come servizio gratuito, ma con dei limiti posti affinché gli utenti si convincano a procedere con l’acquisto di uno dei piani a pagamento. Oggi però, il progetto è diventato accessibile solo a pagamento. A tale proposito, quanto costa Midjourney? Vediamo nel dettaglio i piani accessibili, il prezzo da pagare su base mensile e le funzionalità extra incluse.

Quanto costa Midjourney?

Midjourney non è più gratuito, ad eccezione di alcuni brevi periodi promozionali. Lo scorso mese il CEO ha annunciato una pausa del programma di prova a causa dell’eccessiva popolarità del servizio, la quale ha sovraccaricato i server con continui, improvvisi afflussi di utenti. Le GPU assetate di energia, del resto, vanno mantenute in maniera tale che il servizio rimanga di alta qualità.

Per sfruttare l’IA generativa, dunque, è obbligatorio abbonarsi a uno dei tre piani a disposizione:

Basic : 10 dollari al mese o 96 dollari all’anno, con 3,3 ore al mese di accesso alla generazione delle immagini. Tutto ciò che viene generato risulterà visibile al pubblico sul server Discord ufficiale.

: 10 dollari al mese o 96 dollari all’anno, con 3,3 ore al mese di accesso alla generazione delle immagini. Tutto ciò che viene generato risulterà visibile al pubblico sul server Discord ufficiale. Standard : 30 dollari al mese o 288 dollari all’anno, per 15 ore al mese di “Fast GPU” e modalità Relax illimitata per accedere sempre alla generazione di immagini.

: 30 dollari al mese o 288 dollari all’anno, per 15 ore al mese di “Fast GPU” e modalità Relax illimitata per accedere sempre alla generazione di immagini. Pro: 60 dollari al mese o 576 dollari all’anno, per 30 ore al mese di generazione rapida e modalità Relax illimitata. Inoltre, è possibile generare immagini in privato, senza mostrare gli output ad altri utenti.

Il piano base consentirà in media la generazione di 200 immagini al mese dalle proporzioni predefinite, o di più nel caso in cui si opti per una qualità inferiore. Infine, è possibile pagare 4 dollari per ogni ora aggiuntiva di generazione rapida delle immagini, ovvero di Fast GPU.