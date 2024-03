Questa Cassetta con ben 100 Bussole e Inserti è SCONTATA del 41%!

Con questa cassetta di USAG avrai finalmente tutti gli attrezzi necessari per i tuoi lavori. Con ben 100 pezzi tra bussole, inseti e cacciaviti, non ti mancherà più nulla. Ma la vera novità è il suo prezzo scontatissimo di soli 104,90€ al posto degli originali 178,40€. Scopriamo il suo contenuto e tutte le sue specifiche.

Tutte le caratteristiche della cassetta USAG

La cassetta modulare USAG in plastica resistente ti offre un’organizzazione impeccabile con una maniglia ergonomica integrata e doppie clip di aggancio in metallo. Le sue dimensioni compatte (41,5×28,3×9,2 cm) la rendono facile da trasportare e riporre, occupando uno spazio minimo. Chiusa, occupa lo spazio di 1 modulo e 1/2, mentre aperta offre la capacità di un intero cassetto (3 moduli portautensili).

All’interno della cassetta troverai un vasto assortimento di utensili per una varietà di lavori di serraggio e allentamento. Dalle chiavi a bussola esagonali alle TORX, dalle chiavi a croce a quelle ad intaglio, e altro ancora. Oltre alle chiavi, avrai a disposizione prolunghe, snodo cardanico, leva a T scorrevole, impugnatura portabussole e cricchetti reversibili. In totale, la cassetta offre ben 70 utensili per soddisfare ogni tua esigenza di bricolage.

La combinazione di così tanti utensili in una cassetta così compatta la rende perfetta per chi ama il fai da te e desidera avere tutto a portata di mano. La varietà di chiavi a bussola e accessori consente di affrontare una vasta gamma di interventi e lavori di tipo differente, mentre la qualità dei materiali e la cura dei dettagli garantiscono resistenza nel tempo, tipica di USAG.

Prendi ora la cassetta degli attrezzi USAG a un prezzo scontato di soli 104,90€ al posto dei classici 178,40€.