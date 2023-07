Questa estate impara 41 nuove lingue con Mondly al 96% di sconto

È sempre il momento ideale per imparare una nuova lingua, specialmente sfruttando le promozioni estive. Mondly, la pluripremiata piattaforma linguistica, offre a tutti l’opportunità di ottenere l’accesso a vita a ben 41 corsi di lingua con uno sconto di oltre 1.000 euro. La promozione, a tempo limitato, permette di ottenere uno sconto del 96% sull’acquisto del piano Premium: accedi a un’ampia gamma di corsi di lingua specializzati, risorse, videolezioni e tanto altro a un prezzo conveniente.

Scopri l’esperienza di apprendimento linguistico di Mondly

Mondly unisce la potenza della scienza neurale alle tecnologie all’avanguardia per offrirti un’esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti. Concentrandosi sulle frasi anziché sulle singole parole, Mondly ti aiuta a formare frasi e prendere parte a conversazioni in tempi brevi. Grazie ai madrelingua professionisti che collaborano con la piattaforma, potrai ascoltare pronunce impeccabili e accenti naturali, migliorando la tua abilità di comunicazione orale.

Oltre alla varietà di lingue offerte, Mondly ti offre anche oltre 300 lezioni distribuite su 50 argomenti, lezioni giornaliere, quiz settimanali e sfide mensili per mettere alla prova le tue abilità e migliorare il tuo apprendimento linguistico. La piattaforma utilizza un sistema a ripetizione unico nel suo genere per aiutarti a memorizzare le informazioni in modo efficace. Inoltre, grazie all’uso di strategie di gamification e chatbot con riconoscimento vocale Mondly rende l’apprendimento divertente e coinvolgente.

Non importa se sei un principiante o un esperto, Mondly Premium ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per imparare una nuova lingua in modo efficace e divertente. Quest’estate è il momento perfetto per iniziare a inseguire i tuoi obiettivi linguistici. Sfrutta l’offerta a tempo limitato di Mondly e ottieni subito il tuo piano Premium con uno sconto del 96%: potrai accedere a ben 41 corsi di lingua e goderti un’esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.