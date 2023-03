Questa Mini Soundbar da PC è piccola, ma potente: solo 50€ su Amazon

Se vuoi migliorare l’audio del tuo PC senza occupare troppo spazio, approfitta delle Offerte di Primavera su Amazon e scopri questa piccola soundbar per PC a poco meno di 51 euro. Si tratta di un’occasione da non perdere per portare a casa un dispositivo di qualità a un prezzo vantaggioso.

Soundbar per PC: piccola, ma sa il fatto suo

Questa soundbar ha un design compatto e pesa solo 0,9 kg. Puoi posizionarla facilmente sotto il monitor o accanto al PC senza ingombrare la scrivania. Nonostante le dimensioni ridotte, offre una potenza massima di 50 W e una pressione sonora fino a 105 dB. Il suono è professionale e nitido, grazie ai due radiatori passivi e ai due driver full-range. Il diaframma in grafene assicura un ascolto simile a quello dei CD.

Puoi collegare la soundbar al PC tramite cavo USB, AUX o fibra ottica. Hai anche la possibilità di connetterla in modalità wireless tramite Bluetooth 5.0 a qualsiasi dispositivo abilitato, come smartphone, tablet o TV. La connessione è stabile e senza ritardi. Inoltre, puoi controllare la soundbar con il telecomando in dotazione.

La soundbar ha la tecnologia DSP integrata e tre modalità di equalizzazione: generale, voce e alti. Puoi scegliere la modalità più adatta al tipo di contenuto che stai ascoltando, che sia musica, film o videogiochi. La soundbar ti regalerà un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Questa piccola soundbar per PC può essere il tuo ultimo grande affare con le Offerte di Primavera di Amazon ed è disponibile a poco meno di 51 euro. Ordinala ora e ricevila subito con la spedizione gratuita.

