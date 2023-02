Questa offerta di Fastweb Mobile per febbraio è incredibile, passa subito

In questo articolo vogliamo parlare dell’offerta di Fastweb Mobile, che ha dell’incredibile in quanto a costi e servizi.

Tutti gli utenti che da un po’ riflettono sulla possibilità di cambiare l’attuale gestore di telefonia devono assolutamente leggere quanto segue, perché scioglierà i loro ultimi dubbi.

La migliore offerta di febbraio è di Fastweb Mobile

Tra le tante offerte che ci sono in circolazione, visto l’alto numero di operatori in Italia, la migliore in questo mese di febbraio è quella proposta da Fastweb Mobile.

Pagando soltanto 7,95 euro al mese, si avranno in cambio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, 150 GB di traffico dati in 5G e i corsi Digital Academy.

La connessione in 5G è possibile, ovviamente, se il telefono è compatibile e se nella zona ci sono ripetitori che supportano lo standard.

A parte questo, nell’eventuale l’operatore non applica costi aggiuntivi.

Nell’offerta sono previsti in forma gratuita i servizi di credito residuo, di segreteria telefonica, Ti ho chiamato e l’avviso di chiamata.

Chi viaggia all’interno dell’UE, in Svizzera o nel Regno Unito, avrà ugualmente a disposizione i minuti illimitati, i 100 SMS ma soltanto 8 GB di traffico dati.

L’offerta può essere attivata accedendo a questa pagina. Dopo la richiesta di portabilità del numero o di una nuova numerazione, la SIM verrà recapitata a casa dopo 7 giorni, con l’attivazione che avverrà entro 48 ore dopo la validazione con video-identificazione.

Il costo della SIM è pari a 10 euro, ma non ci sono costi di spedizione. Per attivare l’offerta è necessario ricaricare di 7,95 euro il credito.

Per quanto riguarda il rinnovo mensile dell’offerta, le possibilità sono due: la ricarica manuale con addebito diretto sul credito residuo oppure quella automatica pagando tramite carta di pagamento oppure addebitando l’importo direttamente sul conto corrente.

