Questa presa smart TP-Link ti costa meno di 20 euro in offerta Amazon

TP-Link Tapo P105 è una presa intelligente che ti permette di controllare i dispositivi elettronici ad essa collegati in modo innovativo e intelligente, con lo smartphone o anche con la voce tramite Alexa. Oggi puoi acquistare il pack da 2 pezzi in offerta su Amazon a soli 19,99 euro. Un affare da non farti scappare perché a tempo limitato.

Presa smart TP-Link Tapo P105 in offerta: le caratteristiche

Questa presa smart ti offre un supporto Wi-Fi a 2.4GHz, consentendoti di controllare i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia. L’applicazione Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, ti permette infatti di gestire la presa da remoto senza la necessità di un hub aggiuntivo. Questo ti permette di accendere e spegnere i tuoi dispositivi in base alle tue esigenze, garantendo un maggiore risparmio energetico e una maggiore sicurezza.

Con la funzione di programmazione, puoi organizzare le tue giornate e creare routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici. Inoltre, puoi impostare timer predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti, come lo spegnimento della lampada in una particolare stanza.

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, la presa ti consente di controllare i tuoi dispositivi con il semplice comando vocale. Insomma, la soluzione perfetta per endere la tua casa più intelligente, efficiente e sicura: acquista ora il pack da 2 pezzi in offerta a 19,99 euro.

