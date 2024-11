Questa Smart TV Samsung 2024 rende il salotto un cinema: 4K e non solo

Siediti sul divano e goditi uno spettacolo che è al pari di quello di un cinema. Televisione e streaming vengono resi ancora più preziosi dalla Smart TV Samsung QE55Q74DATXZT. Con un pannello da 55 pollici QLED niente viene lasciato al caso. Puoi acquistarla a soli 649€ su Amazon con un piccolo sconto del 7% che la rende ancora più vantaggiosa.

Smart TV Samsung, 55 pollici di spettacolo in casa

Un design moderno con cornici praticamente invisibili e uno spessore così al limite da sfidare gli standard del mercato. La Smart TV Samsung da 55 pollici è un vero gioiellino che puoi mettere in casa per godere di una visione eccellente di qualsiasi contenuto tu voglia.

Ha un display QLED in risoluzione 4K Ultra HD che viene arricchito dal processore dedicato per una visione eccellente in qualsiasi circostanza. Naturalmente integra lo standard più recente per il digitale terrestre ossia il dvb-t2 così da non dover effettuare secondi acquisti. In fin dei conti si tratta di un modello super recente appena uscito sul mercato. Con tecnologia aggiuntive come la Quantum HDR e la retroilluminazione a LED caldi e freddi, porti a casa un prodotto eccellente.

Il display ha una frequenza di aggiornamento fissa a 100Hz e una modalità dedicata al gaming nel caso in cui ti possa interessare.

Come sistema operativo trovi Tizen dove sono presenti tutti i servizi di streaming più ambiti e uno Store di cui scaricare quelli che mancano. Se questo non è sufficiente sappi che hai a disposizione anche Amazon Alexa e Bixby oltre alla compatibilità con Google Assistant certificata.

Manca qualcosa all’appello? Assolutamente no dal momento che anche l’audio è strepitoso con un sistema surround 3D sincronizzato.

A soli 649€ su Amazon, Smart TV Samsung QE55Q74DATXZT è il modello perfetto da acquistare in questo momento. Collegati in pagina e fallo tuo con uno sconto 7% grazie al Black Friday.

Le spedizioni sono cadute e veloci su tutto il territorio italiano.