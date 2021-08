Questa soundbar in sconto a 29€ è una MERAVIGLIA: offertona

Il classico affare Amazon che, se non lo scovi, finisci per perdere. Questa soundbar è di una versatilità incredibile, complice la presenza del Bluetooth e della batteria integrata. La cosa interessante è che la porti a casa a 29,98€ approfittando dei mega sconti del momento: in omaggio ricevi un comodissimo telecomando. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma ci sono ancora pochi pezzi.

Eccellente soundbar in gran sconto su Amazon

Un design eccezionale, bello e raffinato. La cura dei dettagli, come la rotella laterale per regolare il volume, è evidente sin dal primo colpo d'occhio. A farti apprezzare al meglio questo gioiellino sono le sue caratteristiche tecniche.

Il doppio speaker integrato ti garantisce un potente audio stereo da 10W: la musica e l'audio dei tuoi programmi preferiti avranno un a dimensione tutta nuova. Scegli tue come collegare questo gioiellino ai tuoi dispositivi: meglio a cavo oppure attraverso il Bluetooth?

Una delle cose più interessanti è che non devi limitarti a usarlo sotto la televisione o il PC. Infatti, grazie alla batteria integrata di questo dispositivo, potrai portarlo letteralmente ovunque. Sfruttalo per ascoltare musica in giardino, portalo a una festa, usalo in bagno per ascoltare musica mentre fai la doccia. Puoi connetterlo allo smartphone e non solo: sul posteriore, c'è un ingresso microSD, che ti consentirà di inserire la tua memoria esterna, con a bordo i contenuti che più ti piacciono.

Ciliegina sulla torta: integrata in questa eccellente soundbar c'è anche un microfono. Sai che significa? Che puoi sfruttarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce: perfetto per telefonare con lo smartphone oppure per le tue videoconferenze. Non perdere l'occasione Amazon del momento: porta a casa questo gioiellino a 29,98€ appena da Amazon e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii rapido: le scorte sono in veloce esaurimento.