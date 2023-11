Questa Tastiera Meccanica da Gaming costa pochissimo grazie allo SCONTO del 20%!

La tastiera Oversteel Kovar offre una connettività versatile che si adatta alle tue esigenze di gioco. Puoi optare per il collegamento tradizionale tramite cavo USB al computer o utilizzare la connessione wireless a 2,4 GHz o Bluetooth, permettendoti di giocare senza restrizioni o senza preoccuparti della ricarica.

La Kovar è una tastiera wireless dotata di tutti i tasti necessari per un’esperienza di gioco e lavoro completa, incluso il tastierino numerico. È la scelta ideale per chi cerca una tastiera da gioco con un set completo di tasti. Equipaggiata con switch meccanici Outemu rossi di alta qualità, la Kovar offre tempo di risposta ridotto per una digitazione fluida e reattiva. Questi switch sono particolarmente adatti per giocatori esperti, garantendo reattività e facilità di doppio tocco. Con una longevità di oltre 55 milioni di battute, la tastiera assicura una lunga durata.

Per garantire la registrazione precisa di ogni click, la tastiera Kovar è dotata della tecnologia anti-ghosting su ogni singolo tasto. La tecnologia Full Key Roll-Over assicura che i tasti vengano rilevati correttamente, indipendentemente dal numero di tasti premuti contemporaneamente.

Costruita con materiali di alta qualità, la Kovar offre stabilità e robustezza. Nonostante ciò, grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, è leggera e facilmente trasportabile. Ideale per qualsiasi configurazione e per chi è in movimento. Con la tastiera Kovar, hai la flessibilità di scegliere il tuo stile di gioco senza compromessi.

Fai tua la tastiera meccanica Oversteel KOVAR a soli 31,63€ invece del originale di 39,36€.