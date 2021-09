Questa torcia Xiaomi illumina a 240 metri: ASSURDO (32€)

Questa torcia Xiaomi Next Tool è poco conosciuta, ma si tratta di un prodotto assurdo. La lampada principale è capace di illuminare fino a 240 metri di distanza ed è solo una delle sue caratteristiche. Se si trattasse di un prodotto della concorrenza, avrebbe un prezzo ben più elevato. Tuttavia, proprio perché è parte dell'ecosistema del colosso cinese, adesso puoi averlo a prezzo eccezionale, direttamente da Amazon e con spedizioni rapide e gratis. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine: potrai portarlo a casa a 32€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: una potenza di torcia a prezzo ridicolo

Costruita con cura maniacale dei dettagli e con materiali di eccellente qualità, si tratta di un dispositivo pensato per permetterti di avere l'illuminazione d'emergenza che ti serve in ogni momento. Non una, ma due lampade, ognuno con compito diverso. La principale, dimmerabile, ti permette di arrivare a illuminare fino a 240 metri. La seconda, posizionata lateralmente, è una sorta di luce di cortesia. Quest'ultima puoi sfruttarla al meglio utilizzando la calamita, posizionata sull'altro lato della lampada: grazie a lei, la attacchi e mantieni le mani libere.

Fra le sue funzionalità, non manca una luce rossa – fissa o lampeggiante – perfetta per segnalare un'emergenza. La batteria integrata dura tantissime ore (variabile sulla base dell'intensità luminosa e della lampada che deciderai di utilizzare) e – quando è scarica – basta collegarla alla porta USB e lasciare che si ricarichi.

Insomma, questa torcia di Xiaomi Nextool è un vero e proprio gioiellino e adesso lo porti a casa a prezzo ridicolo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 32€ circa appena. I pezzi disponibili in sconto sono pochissimi. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.