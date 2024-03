Questa Webcam di Logitech ha una super qualità ed è in SUPER SCONTO

Non hai ancora una webcam per le tue videochiamate e non solo? Logitech Brio 100, dotata di una qualità davvero alta, bilanciamento automatico dell’illuminazione e molto altro, è in sconto su Amazon. Il suo prezzo originale (49,99€), crolla a soli 36,49€ grazie al ribasso del 27%! Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche tecniche.

Tutte le caratteristiche della webcam Logitech

Grazie alla risoluzione Full HD 1080p, questa webcam fornisce immagini chiare, anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli. Inoltre, la tecnologia RightLight regola automaticamente la luminosità e il contrasto, garantendo che tu appaia sempre al meglio durante le videochiamate, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Ciò significa che anche in ambienti con poca luce o troppo luminosi, la tua immagine sarà sempre ottimale, evitando così l’effetto di essere troppo scuri o troppo luminosi.

La copertura per webcam integrata ti permette di chiudere l’obbiettivo quando non la stai utilizzando, garantendoti la massima privacy con un semplice gesto. Questo è particolarmente importante in un mondo sempre più attento alla privacy online, dove la sicurezza dei dati personali è una priorità.

Non manca neanche il microfono integrato che offre un suono nitido e chiaro, assicurando che i tuoi interlocutori ti sentano perfettamente durante le videochiamate.

Questa Logitech Brio 100 è compatibile con le principali piattaforme di videochiamata, come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, garantendoti una facile configurazione senza bisogno di software aggiuntivi. Questo significa che potrai utilizzare la tua webcam con qualsiasi programma di videochiamata preferisci, senza dover preoccuparti di incompatibilità o problemi di connessione.

La sua realizzazione prevede almeno il 34% di plastica post-consumo, dimostrando l’impegno di Logitech verso la sostenibilità ambientale.

Non perdere l’opportunità di far tua la webcam Logitech Brio 100 a soli 36,49€!