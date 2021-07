Quest'anno il basilico non morirà a settembre

Facile, ora. Facile quando fuori hai il sole di luglio e chiunque, ma proprio chiunque, riesce ad avere un rigoglioso basilico sul balcone. Facile quando il tuo vaso è stracolmo e quel profumo impiega solo pochi secondi ad arrivare nel piatto, sulla pasta o sulla pizza, regalandoti un sogno di mezza estate. Ma quando il sole di settembre inizierà ad accorciare le giornate, e quando il calore inizierà a sfumare prima alla sera, quel rigoglioso vaso sul balcone diventerà soltanto un triste ricordo.

A meno che…

iDOO, l'estate in casa

Non preoccuparti, c'è una soluzione. Potrai portare quel colore, quel profumo e quel sapore nel tuo piatto anche a partire da ottobre, dimenticando il freddo che c'è fuori e portando in casa la luce che le giornate corte non potranno dare. Però devi agire adesso, approfittando di uno sconto del 29% e di un ulteriore coupon del 10%: con poco meno di 63 euro il sistema da giardino intelligente iDOO è tuo.

iDOO consente di coltivare in casa il tuo basilico (e molte altre essenze utili in cucina) grazie a tre ingredienti speciali:

illuminazione artificiale 24W a tre colori in grado di simulare l'efficacia dei raggi solari e stimolare la fotosintesi giorno e notte; sistema di circolazione Hydrophonic per un nutrimento equilibrato e continuativo con cicli programmati; calore dell'interno, costante e ideale per le tradizionali erbe da caso.

Puoi coltivare fino a 7 piante contemporaneamente (basilico, timo, pomodorini, rosmarino, pepe e molto altro ancora), senza che il meteo possa influire sul tuo pollice verde. In qualsiasi momento potrai approfittare delle tue foglie di basilico per arricchire di gusto le tue creazioni in cucina, portando l'estate in tavola tutto l'anno.

Perché proprio ora?

La domanda è lecita: perché acquistare proprio ora un prodotto ideale per la stagione fredda? La risposta è chiara: per sfruttare gli sconti anti-ciclo con cui Amazon cerca di sostenere le vendite di prodotti che non sono esattamente stagionali. Solo oggi è possibile portarsi a casa il sistema da giardino intelligente iDOO con un prezzo ben inferiore al normale (non dimenticare di cliccare sull'apposito pulsante per l'attivazione del coupon), dopodiché con l'avvicinarsi del freddo la domanda tornerà a salire ed i prezzi seguiranno la stessa curva.

Sii rapido, dunque, e cogli l'attimo: solo per oggi iDOO è disponibile per 62,9 euro contro i tradizionali 98,99 euro. Il piacere del basilico cresciuto in casa, invece, non ha prezzo: solo profumo. Sapore. Soddisfazione.