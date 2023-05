Queste app Android nascondono un malware pericoloso, ecco cosa fare

Check Point Research ha scoperto un nuovo ceppo di malware che riesce, con un’efficacia impressionante, ad infiltrarsi tra le app Android.

Questa campagna, al momento attiva nell’Asia orientale, finora ha coinvolto app scaricate da oltre 100.000 utenti, dimostrandosi dunque come una vera e propria operazione su vasta scala.

Il malware in questione, noto come FluHorse, è stato studiato per agire attraverso un sistema di phishing votato a rubare informazioni e credenziali sensibili delle malcapitate vittime.

In questo senso, dati come numeri di carte di credito e informazioni riguardanti sistemi di autenticazione a 2 fattori, rappresentano i principali obiettivi dei criminali informatici.

Nonostante l’area geografica interessata da FluHorse sia attualmente distante dal vecchio continente, non è detto che tale attacco si diffonda anche nella nostra zona.

App Android pericolose: il malware FluHorse preoccupa l’utenza

Uno degli aspetti più preoccupanti di FluHorse è la sua capacità di rimanere nascosto sui sistemi in cui è installato per lunghi periodi di tempo. Proprio per questo motivo, è importante individuare il malware il prima possibile e limitare i possibili danni.

Uno strumento come Avast Premium Security, in tal senso, si dimostra una delle migliori soluzioni possibili.

Stiamo parlando di un antivirus efficace sia contro agenti malevoli come malware, trojan, adware e quant’altro, sia nel contesto di protezione di privacy e dati personali.

Il sistema di protezione relativo ad acquisti online e operazioni bancarie, poi, offre un ulteriore livello di sicurezza all’utente.

Avast Premium Security è inoltre un servizio molto flessibile. A seconda del caso, questo antivirus può agire tanto su PC Windows quando su Mac, iPhone e ovviamente smartphone Android.

La sottoscrizione capace di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, tra l’altro, è ora in promozione.

Grazie al 47% di sconto, infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di Avast Premium Security spendendo appena 49,99 euro all’anno.

