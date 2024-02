Questi 2 Microfoni RØDE Senza Fili sono i più utilizzati dagli influencer!

Sei un influencer in erba o, più semplicemente, vorresti avere dei microfoni che migliorino la qualità audio dei tuoi video senza che ci siamo cavi d’intralcio? Il kit RØDE Wireless Go II, caratterizzato da due microfoni e un ricevitore, è ora scontato su Amazon, arrivando a costare solo 289,00€ anziché 329,00€.

Tutte le caratteristiche dei microfoni RØDE

Questo sistema wireless ultracompatto e versatile ti offre una libertà di movimento senza precedenti. Dotato di due microfoni e un ricevitore, ti consente di registrare fino a due persone contemporaneamente o di utilizzare un microfono come backup, garantendo la massima flessibilità in ogni contesto.

La sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui fotocamere, computer, smartphone e tablet, lo rende perfetto per una varietà di applicazioni, come filmmaking, vlogging, streaming, podcasting e videochiamate. Grazie alle uscite USB analogiche e digitali, puoi collegarlo a qualsiasi dispositivo in modo rapido e semplice, senza complicazioni.

Grazie alla trasmissione wireless di serie IV, è affidabile e stabile fino a una distanza di 200 metri. Inoltre, la registrazione sulla memoria interna di oltre 40 ore ti assicura la tranquillità durante le sessioni di registrazione, senza preoccupazioni di perdita di segnale o interruzioni. I microfoni lavalier integrati offrono un suono cristallino e una risposta in frequenza completa, assicurando un audio di alta qualità in ogni situazione.

I microfoni possono essere facilmente clippati direttamente sui vestiti o utilizzati con i lavalier, garantendo una discrezione ottimale. Il ricevitore ultracompatto si aggancia facilmente alla tua fotocamera o al computer, mentre il display OLED ti permette di monitorare i livelli audio, la durata della batteria e lo stato di connessione in modo chiaro e preciso.

Grazie al kit RØDE Wireless Go II, l’audio nei tuoi video avrà una qualità assurda. Tutto questo per soli 289,00€ grazie allo sconto Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.