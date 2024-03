Questo Aspiratutto aspira anche i LIQUIDI (e costa 54€ con lo SCONTO)

Se ti è mai capitato di avere casa allagata per un qualsiasi motivo, capirai bene l’utilità di avere un bidone aspiratutto. Questo SCHEPPACH nts30v2 ha una capienza da ben 30L e vari accessori. Il suo prezzo originale di 68,60€ crolla vertiginosamente a soli 54,90€ grazie allo sconto eBay. Scopriamo tutte le sue caratteristiche, inclusa potenza di aspirazione, accessori inclusi e molto altro!

Tutte le caratteristiche dell’aspiratutto

Con un contenitore spazioso in acciaio inossidabile da 30 litri e un robusto motore da 1200W che genera una forza di aspirazione di 20 kPa, questo aspiratutto affronta con facilità anche le sfide più impegnative, garantendo prestazioni di alto livello. Dotato, poi, di quattro ruote resistenti e un tubo di aspirazione metallico da 2 metri, questo aspirapolvere è trasportabile facilmente e ha un raggio d’azione di 5 metri.

Ma le sue caratteristiche non si fermano qui. Oltre alla sua funzione principale di aspirazione, è dotato anche di un attacco per il soffiaggio, ampliando ulteriormente le sue capacità e permettendoti di affrontare una varietà di compiti di pulizia con un solo apparecchio. E con l’aspiratore vengono forniti accessori essenziali, tra cui un sacchetto di raccolta in carta, un filtro in schiuma per l’aspirazione di liquidi, una bocchetta per fessure e una bocchetta combinata per tappeti e pavimenti lisci, garantendo che tu abbia tutto il necessario per ottenere risultati impeccabili su ogni superficie.

Lo svuotamento del contenitore è un gioco da ragazzi grazie al sistema a sacco, mentre la valvola di scarico consente di svuotare l’acqua aspirata senza dover smontare l’aspirapolvere, rendendo il processo rapido e semplicissimo.

Non rischiare più di avere casa allagata e acquista subito l’aspiratutto SCHEPPACH nts30v2 per soli 54,90€!