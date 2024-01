Questo gadget Neutralizza le punture degli insetti!

L’estate, periodo di vacanze e relax, può anche portare con sé fastidi come le punture d’insetti causate da zanzare, vespe, o tafani, che possono rovinare la nostra giornata. Una soluzione efficace e naturale per alleviare il prurito e il gonfiore derivanti da queste punture è il dopopuntura Beurer BR 90.

Questo dispositivo sfrutta una piastra riscaldante in ceramica per offrire un effetto termico mirato, alleviando il fastidio causato dalle punture. Il calore, regolabile su due livelli di temperatura (3 secondi per pelli sensibili e 6 secondi per pelli normali), aiuta a ridurre l’infiammazione e il prurito in modo mirato. La produzione di calore localizzato accelera significativamente il processo di riduzione del prurito, del bruciore e del gonfiore provocati dalle punture di zanzare e altri insetti, contribuendo così a diminuire il tempo di guarigione.

La funzione Giorno e Notte, con la possibilità di attivare una luce LED quando necessario, permette un utilizzo preciso anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendo il dispositivo pratico anche durante i viaggi.

Con le sue dimensioni ridotte e il peso leggero, il dopopuntura è facilmente trasportabile, diventando un compagno perfetto per le vacanze o le escursioni. In questo modo, puoi goderti l’estate in tranquillità, sapendo di avere un rimedio pratico ed efficace a portata di mano per alleviare fastidi indesiderati.