Questo mouse verticale Trust è precisissimo: ti costa solo 34 euro

I mouse verticali si stanno diffondendo ormai sempre di più sulle scrivanie di chi lavora tanto al PC ma, adesso, anche tra gli appassionati di videogiochi. Ne è una dimostrazione questo Trust Gaming GXT 144, un mouse verticale ergonomico con 6 pulsanti programmabili che ti porti a casa su Amazon a soli 34,99 euro.

Mouse verticale Trust Gaming GXT 144

Questo mouse verticale è in grado di offrirti un’elevata precisione fino a 10.000 DPI ed è costruito con un confortevole poggiapollice per una presa perfetta. I 6 pulsanti programmabili ti permettono di personalizzarne al massimo le funzioni, per una velocità massima complessiva garantita di 254 centimetri al secondo.

Perfetto per lavorare o giocare per molte ore, dato il suo segmento di mercato è presente anche una illuminazione RGB integrata personalizzabile con un software avanzato che ti permette di gestire come vuoi pulsanti, macro e luci.

Il mouse verticale è stato progettato per modificare la posizione di braccio e polso quando sei al PC col fine di prevenire la continua tensione che si verifica durante sessioni di gaming o di lavoro prolungate. E il tutto senza pregiudicare l’esperienza e le prestazioni.

Trust Gaming GXT 144 a 34,99 euro è un vero affare dato che andresti a risparmiare il 17% sul prezzo di listino. Disponibilità immediata e spedizione Prime: questo significa che potrai riceverlo già domani.

