Questo mouse wireless HP lo paghi solo 9€ con il 41% di sconto

Un mouse wireless d’emergenza, o da portare in giro con sé, può essere sempre utile, specialmente se puoi acquistarlo in offerta a prezzo praticamente regalato. È il caso di questo mouse HP che, con lo sconto del 41%, puoi pagare soltanto 9,98€. Incluso in Prime, ti arriva a casa già domani se sei abbonato.

Mouse HP a 9 euro: il classico oggetto indispensabile da non perdere

Il mouse che ti proponiamo con questa offerta ti garantisce un’ottima connettività grazie alla tecnologia senza filo da 2.4GHz e il ricevitore dongle USB da collegare al tuo PC o dispositivo. L’accessorio è certificato come compatibile con i sistemi operativi Windows 10 e Windows 11, ma in genere funziona con qualsiasi portatile, Mac inclusi.

Risposta stabile e immediata grazie al sensore ottico a 1600 DPI, per una precisione accurata del puntatore, ambidestro, elegante, pratico e compatto: comprende 3 pulsanti, una rotellina di scorrimento integrata e una spia led sulla scocca. Tutte caratteristiche distintive del marchio HP.

Un mouse wireless completo di tutto, compatto, preciso e soprattutto economico. Solo 9,98€ per un accessorio utile in ogni occasione, da tenere in borsa sempre con sé per la propria produttività mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.