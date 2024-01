Questo Portatile a 299€ ha tutto quello di cui hai bisogno!

Eri alla ricerca di un portatile economico per navigare sul web, guardare film, serie TV e altre operazioni di questo tipo? Lenovo IdeaPad 3 ha davvero tutto quello che serve e, in questo momento, costa solo 299,00€ al posto dei classici 349,00 di listino! Scopriamo tutte le caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono, capendo se è adatto all’utilizzo che ne faresti.

Lenovo IdeaPad 3: tutte le caratteristiche

L’ampio schermo da 15,6 pollici in Full HD si distingue per la sua eccellente qualità, rendendo il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook ideale per attività come la visione di film, il gaming o il lavoro. Grazie alla tecnologia IPS, le immagini sono nitide e dettagliate, indipendentemente dagli angoli di visione.

Il cuore pulsante di questo Chromebook è rappresentato dal processore Intel Celeron N4500, che assicura prestazioni fluide e reattive per svolgere qualsiasi attività. La presenza di 4 GB di RAM garantisce che il Chromebook possa gestire agevolmente più compiti simultaneamente, evitando rallentamenti. Con uno spazio di archiviazione eMMC di 64 GB, il Chromebook offre una soluzione adeguata per conservare file di lavoro, foto e video. Inoltre, è possibile espandere lo spazio di archiviazione utilizzando una comoda scheda microSD.

L’autonomia della batteria raggiunge fino a 10 ore, offrendo la flessibilità di utilizzare il Chromebook per l’intera giornata senza preoccupazioni di esaurire l’energia. Tra le caratteristiche aggiuntive, il Chromebook di Lenovo dispone di un pratico tastierino numerico, un lettore di impronte digitali e uno slot Kensington Nano Security per rafforzare la sicurezza del dispositivo.

Insomma, con questo Chromebook Lenovo IdeaPad 3 avrai davvero tutto quello che ti serve a portata di mano. Fallo tuo per soli 299,00€ grazie allo sconto del 14% su Amazon!

