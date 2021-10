Questo Power Bank eccezionale costa una miseria su Amazon

Se il tuo telefono inizia ad avere problemi di batteria o stai organizzando un viaggio fuori porta, fatti furbo e metti in borsa un power bank. Non c'è bisogno di spendere una fortuna grazie alla promozione in corso su Amazon che te ne fa comprare uno eccezionale a soli 17,98 euro. Per ottenere questo prezzo non devi che attivare il coupon ed il gioco è fatto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite per tutte le tipologie di clienti, ma attenzione: non tergiversare troppo perché gli sconti disponibili sono limitati.

Power Bank in tasca e la batteria è sempre carica

Il Power bank che ti sto proponendo oggi è super funzionale e comodo. Grazie al suo essere ultra slim e leggero puoi infilartelo anche in tasca e averlo sempre a portata di mano. Ti costa veramente poco se pensi che risolvi un problema drastico come quello della batteria sempre scarica.

Ha una capacità di 10000mAh che più o meno ti consente di effettuare due ricariche complete al tuo smartphone. Fai attenzione però perché questa è una variabile che dipende molto da che tipo di batteria hai integrata all'interno del tuo device. In ogni caso puoi anche utilizzarlo per caricare accessori come smartwatch e wearable.

Sulla parte superiore oltre alla doppia uscita 3A ad alta velocità puoi contare su un'affidabile torcia che può tornare sempre utile.

Acquista subito il tuo Power bank attivando il coupon sconto e pagandolo solo 17.98 euro su Amazon. Lo ordini e lo ricevi a casa in tempi velocissimi e senza costi di spedizione con Prime. Non sei abbonato? Opta per le consegne nei punti di ritiro e non spenderai neanche un euro in più.