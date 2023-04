Questo ransomware sfrutta una nuova vulnerabilità, ecco come difenderti

Il ransomware Clop non è di certo una nuova conoscenza per gli esperti di sicurezza informatica.

Questo è attivo dal 2019 ed è considerato uno dei Ransomware-as-a-Service (RaaS) più diffusi al mondo. Ciò che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori è stato un nuovo modus operandi di questo agente malevolo.

A quanto pare, infatti, Clop ha recentemente sfruttato una vulnerabilità di GoAnywhere MFT per attaccare un vasto numero di organizzazioni.

Clop è un file Win32 PE che viene distribuito utilizzando eseguibili che sono stati firmati digitalmente da un firmatario verificato. Tutto ciò rende molto difficile la sua individuazione e permette al ransomware persino di tentare di disabilitare Windows Defender.

Il ransomware Clop torna a fare paura: è allarme rosso

Se un paio di anni fa alcuni dei cretori di Clop sono stati arrestati, allo stato attuale il ransomware sembra essere tornato una minaccia non da poco per chiunque navighi online.

Secondo gli esperti di Flashpoint, infatti, negli ultimi tre mesi Clop è diventato il secondo ransomware più diffuso a livello mondiale, superato solo dal famigerato LockBit. A fare le spese di questa intensa attività, sono state le 130 aziende colpite da questo attacco nell’ultimo trimestre.

