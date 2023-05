Questo ransomware sfugge a molti antivirus, scegli Sophos e difenditi

Si chiama Cactus ed è un nuovo agente malevolo che, a tutti gli effetti, può essere considerato un ransomware.

Il malware in questione, infatti, agisce crittografando i file sui dispositivi delle vittime, rendendoli di fatto inaccessibili. Ciò che rende particolarmente cactus, però, è il suo elevato tasso di evasione rispetto alle scansioni di antivirus.

A meno di non adottare le migliori soluzioni del settore, infatti, Cactus sembra essere in grado di aggirare le barriere difensive maggior parte di suite di sicurezza in circolazione.

Una minaccia concreta per qualunque tipo di utente e dispositivo, anche in virtù della diffusione di questo ransomware negli ultimi giorni.

Cactus è un ransomware “evasivo”, capace di nascondersi alla maggior parte di antivirus

Come evitare di essere infettati da Cactus? Oltre a una buona dose di prudenza, è bene scegliere con attenzione l’antivirus a cui ci si affida.

Molti prodotti del settore, soprattutto i gratuiti, non offrono adeguate garanzie in questo preciso contesto. Di contro, Sophos Home, rappresenta uno dei pochi “salvagente” in un vero e proprio mare in tempesta.

Stiamo parlando di una suite di sicurezza in grado di effettuare scansioni, rilevamenti e disattivazione della pressoché totalità di agenti malevoli attualmente presenti in rete. Che si tratti di virus informatici, ransomware o altri malware, Sophos protegge tutti i preziosi file disponibili sul dispositivo protetto.

Il sistema di protezione delle transazioni, poi, consente di effettuare transazioni online in totale sicurezza, con tanto di protezioni specifiche per operazioni bancarie. Ciò è utile con attacchi di tipo phishing e azioni hacking, fenomeni sempre più diffusi nel Web contemporaneo.

A rendere Sophos ancora più efficace è anche il sistema Parental Web Filtering, ideale per le famiglie in cui anche i membri più giovani si confrontano con una realtà difficile come quella della rete.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di Sophos Home con il 25% di sconto.

Tutto ciò si traduce in appena 37,46 euro per uno degli antivirus più efficaci al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.