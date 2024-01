Questo Robot Aspirapolvere Xiaomi si svuota da solo (ed è in SCONTO)

Xiaomi è uno dei marchi più rinomati per quanto riguarda gli elettrodomestici per la nostra abitazione. Il suo ottimo Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra non è il classico robot aspirapolvere, ma è i grado di lavare anche i pavimenti. E ora, grazie al coupon esclusivo “CASA24” lo potrai pagare molto meno. Infatti, il prezzo finale sarà di 323,99€ al posto dei classici 359,99€.

Tutte le caratteristiche del robot Xiaomi

Il Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra gode di un avanzato sistema di navigazione LiDAR. Questa tecnologia di ultima generazione consente al robot di creare una mappa precisa della tua abitazione in tempo reale, permettendogli di muoversi in modo fluido ed estremamente preciso. Attraverso questa mappatura, il robot evita con agilità gli ostacoli, garantendo una pulizia minuziosa di ogni angolo della tua casa.

Ma non è solo una questione di navigazione impeccabile; il robot stupisce con la sua potenza di aspirazione straordinaria, raggiungendo fino a 4000 Pa. Questa potenza permette al robot di affrontare con successo persino lo sporco più ostinato, come peli di animali domestici, polvere e detriti, garantendo un ambiente pulito e igienizzato.

Oltre a essere un efficace aspirapolvere, il Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra si trasforma in un lavapavimenti completo, offrendoti la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di lavaggio, ognuna con un livello di umidità adatto alle tue esigenze. Inoltre, hai il controllo completo su quali aree devono essere pulite, permettendo una personalizzazione precisa del processo di pulizia.

Per non parlare, poi, dello svuotamento automatico del contenitore della polvere, che rende il robot un passo avanti rispetto ai suoi concorrenti. Collegandosi all’Auto Empty Station, un contenitore di raccolta della polvere da 4 litri, il robot svuota automaticamente il contenitore ogni volta che ritorna alla stazione di ricarica.

Rendi automatica la pulizia della tua casa grazie a Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra. Per pagarlo solo 323,99€, ti ricordiamo che devi inserire il coupon esclusivo “CASA24”!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.