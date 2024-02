Questo router portatile con VPN integrata in offerta Amazon è geniale

Ti bastano 29,99 euro su Amazon grazie allo sconto del 14% applicato sul listino per acquistare questo pratico mini router portatile da viaggio con VPN integrata. Una soluzione pratica ed intelligente che ti permette, tra le altre cose, di connetterti in sicurezza alle reti WiFi pubbliche.

Router portatile con VPN integrata: le caratteristiche

Questo mini router è dotato di funzionalità avanzate che lo rendono estremamente versatile e adatto a una varietà di scopi. Converte le reti pubbliche, cablate o wireless, in un Wi-Fi privato, consentendoti di navigare in internet in tutta sicurezza ovunque tu sia. Inoltre, fornisce accesso a Internet 3G e 4G a più utenti contemporaneamente, purché ci sia copertura di rete disponibile.

Molto interessante è la sua natura open source personalizzabile: con OpenWrt preinstallato, è possibile sbloccarlo e espanderlo con estrema facilità per adattarlo alle proprie esigenze. Inoltre, dispone di due porte Ethernet, UART e GPIO disponibili per progetti hardware fai da te.

Per quanto riguarda la privacy e la sicurezza online, il mini router GL-MT300N-V2 è dotato di OpenVPN preinstallato e è compatibile con oltre 30 provider di servizi VPN. Ciò significa che puoi proteggere la tua privacy online sempre e ovunque, utilizzando una connessione VPN stabile e sicura.

Nella confezione troverai il mini router GL-MT300N-V2 (Mango( un cavo USB, un cavo Ethernet e un manuale utente dettagliato che ti guiderà attraverso il processo di configurazione e utilizzo del dispositivo. Tutto questo in offerta a 29,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.