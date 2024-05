Router 4G Tenda: prezzo top per internet WiFi veloce senza fibra

Oggi ci sono tantissime offerte di telefonia mobile con inclusi Giga illimitati o davvero tanti. Essendo ricaricabili sono molto comode e puoi disdirle quando vuoi senza penali. Inoltre, le porti sempre con te. Ottieni una connessione internet WiFi veloce e stabile a casa grazie al Router 4G Tenda a soli 38€ circa.

Si tratta di una promozione fantastica che trovi solo su Amazon. Il vantaggio di scegliere questo prodotto è l’alta qualità che non cede al compromesso del prezzo. Inoltre, questo router è di semplice configurazione per tutti e completamente personalizzabile e settabile per i più esperti e smanettoni.

Router 4G Tenda: la tecnologia mobile diventa WiFi

Con il Router 4G Tenda 4G03 hai un dispositivo furbo per avere la tecnologia dati mobile sotto forma di connessione WiFi. Il vantaggio è che con questo modello non serve alcuna configurazione. Essendo Plug & Play, inserisci la SIM nello slot apposito e ci pensa lui a riconoscere l’operatore e i vari parametri.

Dotato anche di porta LAN/WAN, puoi connettere direttamente uno dei tuoi dispositivi. Collega più dispositivi tramite WiFi per avere tutto connesso a internet come altoparlanti intelligenti, smart TV e tanto altro ancora. Le due antenne direzionali assicurano un segnale potente e ben distribuito.

Il suo design compatto ti permette di posizionarlo in tutta sicurezza dove vuoi. Inoltre, ha anche il monitoraggio della rete 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Così hai sempre connessioni stabili e affidabili. Acquistalo adesso in offerta speciale a soli 38€ circa su Amazon, invece di 44,99€.