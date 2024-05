Problemi al WiFi? Risolvili con questo ripetitore a soli 13,99€ (Offerta Amazon)

Se hai problemi di copertura del WiFi in casa o in ufficio puoi facilmente risolverli utilizzando questo ripetitore WiFi che è disponibile in offerta su Amazon a soli 13,99 euro invece di 19,99: per avere questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Ripetitore WiFi in offerta: le caratteristiche

Questo ripetitore è una piccola soluzione pratica ed economica per estendere la copertura della rete domestica. È compatibile con entrambe le frequenze, 5 GHz e 2,4 GHz, dandoti modo di operare in maniera flessibile.

Per quanto riguarda le opzioni di connessione, il ripetitore offre diverse modalità tra cui scegliere, tra cui la Modalità Extender, la Modalità Access Point e il WPS così da configurarlo secondo le tue specifiche esigenze.

La velocità di trasmissione del ripetitore è notevole, con la capacità di raggiungere fino a 300 Mbps quando collegato a una rete a 2,4 GHz e fino a 867 Mbps quando collegato a una rete a 5 GHz. Il ripetitore è dotato di indicatori che forniscono informazioni cruciali sullo stato della connessione. I diversi colori, verde, arancione e rosso, ti permettono di monitorare facilmente lo stato della connessione.

Per non farsi mancare niente, infine, il ripetitore offre la possibilità di utilizzare una porta Ethernet da 100 Mbit/s, così da darti maggiore flessibilità per il miglioramento della tua rete. Spunta quindi il coupon sconto su Amazon e pagalo soltanto 13,99 euro invece di 19,99.