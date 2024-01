Questo sensore Xiaomi analizza la Temperatura e il livello di Umidità!

Vorresti avere sempre sott’occhio la temperatura e il livello di umidità della tua casa? Grazie a questo particolare sensore di Xiaomi potrai farlo a un prezzo davvero bassissimo. Grazie allo sconto del 21% lo pagherai infatti solo 10,99€. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo prodotto economico quanto utile.

Tutte le caratteristiche di Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Dotato di un sensore di precisione, il Mi Temperature and Humidity Monitor 2 misura la temperatura e l’umidità con un’accuratezza di ±1°C e ±2% RH, fornendo chiari e leggibili dati attraverso il display LCD da 1,5″. Con un design elegante e moderno che si integra armoniosamente con qualsiasi stile di arredamento, il dispositivo non solo è esteticamente gradevole ma si dimostra anche pratico nella sua forma compatta. La base adesiva consente di fissarlo con facilità a qualsiasi superficie liscia, aumentando la sua versatilità d’uso.

Il Mi Temperature and Humidity Monitor 2 offre la possibilità di connettersi ad altri dispositivi intelligenti tramite Bluetooth, consentendo così la visualizzazione dei dati di temperatura e umidità direttamente su smartphone o tablet. Non manca neanche la Baby Mode, una funzione che ti permette di monitorare la temperatura e l’umidità della stanza del tuo bambino. In caso di valori fuori range, riceverai una notifica sul tuo smartphone. Questa funzione è particolarmente utile per garantire il comfort e la salute del tuo bambino.

Questo dispositivo si rivela un compagno ideale per creare un ambiente domestico più confortevole per tutta la famiglia. Grazie alla sua precisione e affidabilità, permette di mantenere sotto controllo la temperatura e l’umidità, assicurando che la tua casa sia sempre un luogo sano e piacevole.

Inizia a monitorare le stanze della tua casa e a migliorare il comfort generale. Fai tuo questo sensore a soli 10,99€.

