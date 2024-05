Questo supporto per PC portatile in alluminio costa solo 20€ su Amazon

Per migliorare la postura, ma anche per dare al tuo laptop un po’ di respiro con l’estate in arrivo, questo supporto per PC portatile completamente in alluminio è perfetto allo scopo. Oggi su Amazon puoi acquistarlo in offerta a soli 20,79 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Supporto per PC portatile: le caratteristiche

Questo supporto è dotato di regolazione ergonomica con cui puoi facilmente regolare l’altezza e l’angolazione per ottenere il livello di visione perfetto. Questo ti consente di lavorare comodamente ovunque ti trovi, che sia a casa, in ufficio, in un bar, in aeroporto o all’aperto.

La struttura robusta e stabile del supporto, con un design a doppia rotazione, può supportare fino a 4 kg senza oscillare. Realizzato in lega di alluminio addensata e dotato di cuscinetti in silicone antiscivolo, assicura la stabilità del laptop sul supporto e previene eventuali graffi.

Portatile e multifunzionale, è leggero e compatto quando piegato, il che lo rende facile da trasportare nella borsa o nello zaino. Molto importante per l’estate: il design cavo del supporto consente un migliore flusso d’aria per una ventilazione ottimale del laptop, contribuendo a prevenire il surriscaldamento.

Compatibile con laptop da 10″ a 16″ è una scelta versatile e pratica per il tuo lavoro: acquistalo adesso in offerta su Amazon a 20,79 euro.