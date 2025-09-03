Questo TCL QD-Mini LED ha 50" di immagini 4K che esplodono di luce (332€)

50 pollici di spettacolo direttamente in casa con il televisore TCL QD-Mini LED. Un modello di ultima generazione con pannello in alta risoluzione e features di cui non fare a meno. Per semplice zapping ma anche per streaming e divertimento è una forza della natura. Un suo plus? L’audio è altrettanto mozzafiato. Mettila in carrello a soli 332 euro invece di 408,99 euro su Amazon grazie allo sconto del 15% e al codice IT15Y da usare al momento del pagamento.

La TCL QD-Mini LED, nello specifico il modello 50Q6C, è un prodotto che in casa fa la differenza. Goditi la televisione e le app per lo streaming senza alcun intoppo grazie non solo a una qualità delle immagini elevate ma anche a un audio che completa l’esperienza a 360°. Con design assolutamente moderno, hai un dispositivo sottile e con bordi che scompaiono praticamente alla vista amplificando ancora di più la visione.

Ma veniamo a noi, il pannello QD-Mini LED da 50 pollici esplode di colori e luminosità. Non solo puoi puntare al 4K ma con HDR premium anche il contesto è elevato per ottenere ancora più dettagli rispetto a tanti altri modelli sul mercato. Sono presenti tecnologie aggiuntive del calibro del Dolby Vision IQ e il Motion Clarity Pro 144Hz per una fluidità e per uno scorrimento talmente naturale da farti vivere l’azione come se l’avessi davvero davanti agli occhi nella vita reale. Come ti anticipavo, poi, l’audio non viene lasciato da parte attraverso i sistemi ONKYO 2.1 e il Dolby Atmos. Il sistema operativo, infine, è Google TV che rende tutti i tuoi desideri realtà.

Mettila in carrello a soli 332 euro invece di 408,99 euro su Amazon. Per ottenere questo prezzo approfitta dello sconto del 15% e poi usa il codice IT15Y al momento del pagamento. Il TCL QD-Mini LED è il televisore che hai sempre desiderato.