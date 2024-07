Smart ring a 24 euro: TUTTO VERO con il modello R02

Non c’è bisogno di aspettare che l’anello intelligente di Samsung sia lanciato in Italia: lo smart ring R02 è già in vendita su Amazon e oggi può essere tuo al prezzo di soli 24,69 euro. Una volta indossato, è in grado di effettuare il monitoraggio dell’attività fisica durante le sessioni di allenamento (con molte modalità diverse supportate) e quello dei parametri biometrici, per tenere sotto controllo la salute in modo non invasivo. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Elegante e multifunzione: lo smart ring R02

È dotato della connettività Bluetooth per poter comunicare con l’applicazione su smartphone senza nemmeno doverlo togliere. Inoltre, il design è impermeabile, con certificazione IP68 che assicura la resistenza all’acqua, per consentire di tenerlo anche sotto la doccia o mentre si nuota. Oltre a esaminare il fitness, analizza 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 la qualità del sonno restituendo report dettagliate, rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza del battito cardiaco, segnalando in modo tempestivo eventuali anomalie. Vuoi saperne di più? Trovi tutte le informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Lo smart ring R02 è in vendita su Amazon al prezzo di soli 24,69 euro, con la possibilità di scegliere diverse taglie (8, 9, 10 e 11). Oltre alla colorazione Black c’è anche quella Gold, la spesa non cambia. Nella confezione è incluso il caricatore magnetico utile per ricaricare la batteria interna.

La disponibilità è immediata e, se lo ordini subito, puoi contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio. Verifica le tempistiche nella scheda del prodotto, variano a seconda del modello scelto.